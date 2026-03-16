Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Licee bucureştene care nu vor organiza simularea BAC-ului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 20 Martie 2026

Din cele 122 de unităţi de învăţământ liceal din Capitală, 22 au anunţat că vor boicota organizarea simulării Bacalaureatului, care se va desfăşura săptămâna viitoare în zilele de luni, marţi şi miercuri. Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Ionel Florian Lixandru, speră ca până la debutul simulărilor să se schimbe situaţia. „Am transmis în unităţile de învăţământ liceal o adresă prin care am subliniat importanţa acestor simulări pentru elevi, atât în ceea ce priveşte formalizarea lor cu condiţiile de examen, dar şi în ceea de priveşte verificarea nivelului de pregătire al elevilor la acest moment”, a declarat inspectorul şcolar citat de Agerpres. Pe de altă parte, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” îndeamnă profesorii „să reziste la intimidări şi să boicoteze simularea”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Bacalaureat
