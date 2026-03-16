Licee bucureştene care nu vor organiza simularea BAC-ului

Data: 20 Martie 2026

Din cele 122 de unităţi de învăţământ liceal din Capitală, 22 au anunţat că vor boicota organizarea simulării Bacalaureatului, care se va desfăşura săptămâna viitoare în zilele de luni, marţi şi miercuri. Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Ionel Florian Lixandru, speră ca până la debutul simulărilor să se schimbe situaţia. „Am transmis în unităţile de învăţământ liceal o adresă prin care am subliniat importanţa acestor simulări pentru elevi, atât în ceea ce priveşte formalizarea lor cu condiţiile de examen, dar şi în ceea de priveşte verificarea nivelului de pregătire al elevilor la acest moment”, a declarat inspectorul şcolar citat de Agerpres. Pe de altă parte, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” îndeamnă profesorii „să reziste la intimidări şi să boicoteze simularea”. (O.N.)