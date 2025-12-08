Mărturisirea de credință din inimile elevilor

„Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Corinteni 15, 58). În acest articol propunem spre meditație un mozaic de gânduri ale câtorva elevi din ciclurile primar și gimnazial, exprimate în cadrul orelor de religie, pe diverse teme, reprezentând o adevărată mărturisire de credință din inimile copiilor. Gândurile și rugăciunile lor, simple și sincere, sunt ca un șirag de mărgăritare, bucurii luminoase hrănite din seva credinței strămoșești, aduse ca ofrandă cu acest prilej.

O primă întrebare la care au răspuns elevii a fost: Cum am aplicat în vacanță cele învățate la ora de religie?

„Într-o zi eram tristă și mi-am amintit ce spunea doamna de religie; așa că am început să mă rog și mi-a trecut”;

„Am găsit un mir în cutiuța mea de suveniruri și m-am gândit la religie”;

„Am vizitat mai multe mănăstiri din România. Așa m-am gândit mai mult la Dumnezeu”;

„În toate călătoriile, m-am rugat intens, să nu pățim nimic pe drum”;

„Am fost impresionat de predica unui părinte de la o biserică, care ne-a arătat cum să ne purtăm pentru a fi ca o lumină în lume. Așa mi-aș dori să fiu și eu”;

„Am fost la mănăstiri din țara mea, dar și din Viena și Paris, unde am aprins lumânări și m-am rugat. În fiecare seară m-am rugat și am folosit mirul”;

„Când am trecut pe lângă o biserică mare și frumoasă, mi-am amintit de toate minunile lui Iisus pe care le-am învățat la școală și m-am gândit mult timp la ele”;

„Am mers la biserică împreună cu familia. Mai ales atunci mi-am amintit de toate cele învățate și m-am rugat mult”;

„Am fost la cele mai cunoscute biserici catolice și ortodoxe din Italia. M-am rugat și m-am simțit ocrotit”;

„M-am rugat mai mereu, așa cum m-am obișnuit”;

„Am fost la Mănăstirea Cernica, iar acolo m-am gândit la Dumnezeu mai tare”;

„De fiecare dată când m-am rugat lui Dumnezeu, am simțit o putere venită de la El, care m-a făcut să mă rog și mai mult, în fiecare zi”;

„Eu am fost la catedrala din Iași, iar când m-am închinat la sfintele moaște, mi-am amintit tot ce ni s-a povestit la ora de religie despre Sfânta Parascheva”;

„Eu am mers la bunici și, împreună cu ei, am fost la biserică și ne-am rugat”;

„M-am purtat mai frumos cu oamenii, indiferent cine și cum erau, că așa am învățat la ora de religie”;

„Am reușit să fiu mai darnică, să împart mai mult, să dăruiesc din ceea ce am”;

„Am rostit rugăciunile învățate la ora de religie”;

„Am fost pe insula Thassos, de unde mi-am luat un lănțișor de argint cu Arhanghelul Mihail. M-am simțit mai ocrotită”;

„Mi-am rugat părinții să mergem la mănăstirile din nordul Moldovei; ei au acceptat și am fost pentru mai multe zile. A fost deosebit de frumos!”;

„Când am văzut vreo biserică și vreun preot, mi-am amintit de orele de religie de la școală și de tot ce am învățat”;

„Eu am mers la o mănăstire de unde mi-am luat o cruciuliță, pe care de atunci o port mereu”;

„La religie am învățat că trebuie să fim buni și respectuoși față de ceilalți, așa că m-am purtat în acest mod și în vacanță”;

„Am fost fericită când am fost la biserică alături de părinții mei”;

„M-am gândit la Dumnezeu în mod special când una dintre pisicile mele era de negăsit. Mi-am făcut griji, dar m-am rugat. Mai târziu, mi-am găsit pisica într-un tufiș, puțin rănită. Totul a fost bine”;

„Am citit și cărți religioase, ca să aflu mai multe, așa cum am fost îndemnat la ora de religie”;

„Am mers la biserică, am cumpărat o brățară cu cruce și m-am rugat în fiecare zi la Domnul nostru”;

„Eu am mers la cinci biserici și m-am rugat mult pentru toți”;

„M-am rugat, în fiecare zi, să nu visez urât, să iau pe viitor note bune, să fim sănătoși, să fim în siguranță și să avem parte împreună de tot ce e bun”;

„M-am străduit să fiu mai bun cu cei din jur și să nu-i judec, așa cum am învățat la religie”;

„I-am mulțumit în fiecare zi lui Dumnezeu, pentru tot ce a oferit familiei mele. Așa fac și în continuare”;

„Am continuat educația religioasă, mergând la biserică, închinându-mă, rugându-mă și vizionând filme despre învățături religioase, care îmi sunt folositoare în viața de zi cu zi”;

„Am mers la o biserică din Grecia care avea o grădină zoologică ce reprezenta Arca lui Noe. Acest lucru m-a impresionat mult”;

„Am mers la o biserică foarte mare și frumoasă. Mi-a plăcut mult!”

Rugăciunile elevilor

În pofida vremurilor marcate de provocări multiple, elevii noștri privesc preponderent cu optimism procesul educativ și își doresc note bune, înțelegere cu colegii, sănătate și pace în familie, aşa cum au mărturisit ei:

„Doamne, aș vrea să iau numai note bune și să mă înțeleg bine cu colegii! Amin!”;

„Sper să am realizări mari în ceea ce privește notele, bunătatea în raport cu colegii și respectul față de profesori. Ajută-mă, Doamne!”;

„Doamne, Iisuse Hristoase, Te rog frumos, să fiu sănătoasă, să iau note bune și să mă împrietenesc cu mulți copii. Îți mulțumesc. Amin”;

„Doamne, Te rog, ajută-mă să iau note mai bune, să se facă o cantină în școală și ajută-ne pe toți să primim mai puține teme”;

„Doamne, Te rog, ajută-mă să rețin mai multe lucruri și să fiu atentă la ore. Mulțumesc!”;

„Aș vrea ca Dumnezeu să-mi dea mai multă încredere și mai mult curaj la școală”;

„Doamne, ajută-mă să iau premiul I și să evoluez la tenis”;

„Doamne, Te rog să-mi dai putere, să am note bune la școală și să fiu pe calea cea bună tot timpul”;

„Doamne, Te rog să trec clasa cu bine și să fie sănătoși părinții mei”;

„Doamne, nu mă rog pentru a primi ceva, ci doar pentru că așa e frumos și vreau să-Ți mulțumesc pentru tot”;

„Doamne, Te rog, ajută-mă și dă-mi mie în acest an școlar îndrumare; ghidează-mă spre deciziile cele mai bune. Amin”;

„Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mă să mă cumințesc și să mă concentrez la ore”;

„Doamne, Te rog ajută-mă să învăț mai bine și să mă concentrez mai bine la teme”;

„Doamne, Te rog, fii cu mine și ajută-mă să devin mai înțelept și să fiu primul din clasă, alături de prietenii mei”;

„Doamne, în acest an școlar îmi doresc să am mult spor la școală, note bune (în special să mă descurc la mate) și să fiu fericit”;

„Doamne, ajută-mă să trec prin acest an școlar lung și complicat. Amin”;

„Doamne, ajută-mă să iau bursă, măcar de la anul!”;

„Doamne, aș dori să primim la școală corn cu lapte, să iau note bune și să dau teste ușoare. Amin”;

„Doamne, Te rog să îmi oferi un an școlar ușor și să mă ajuți să trec cu bine de teste. Amin”;

„Te rog, Doamne, ajută-mă să am note mari și minte multă. Amin”;

„Doamne, dă-mi Te rog note bune și lecții ușoare, mie și colegilor mei. Amin”;

„Doamne, Iisuse Hristoase, dă-ne nouă pace în lume și să fie cât mai buni oamenii din școală și din afara ei. Amin”;

„Doamne, aș vrea să mă ajuți să am note bune, să mă înțeleg cu toți colegii mei și sper să fie un an liniștit, fără certuri și bârfe”;

„Doamne, luminează-mi mintea, fă-mă mai voios și mai harnic, păzește-mă de orice pericol pe parcursul acestui an școlar”;

„Doamne, ajută-mă să am un an școlar minunat, plin de aventuri și reușite; ajută-mă să fiu bună și răbdătoare cu cei din jur. Amin”;

„Doamne, ajută-mă să fiu un copil bun și să iau note bune”;

„Doamne, mi-aș dori ca în acest an școlar să mă pot descurca mai bine cu emoțiile și să am note mai mari. Amin”;

„Doamne, îmi doresc să îmi dai liniște, răbdare și sănătate, ca să pot învăța pentru școală. Amin”;

„Doamne, Te rog ca pe parcursul anului școlar să-mi luminezi mintea. Știu că Tu îmi ești alături în fiecare zi și sper să ai grijă de mine neîncetat. Amin”;

„Doamne, Te rog să mă ajuți la ce nu știu și, chiar dacă nu Te văd, să stai lângă mine și să mă încurajezi. Te iubesc!”;

Frumusețea gândurilor și a rugăciunilor elevilor ne transmite și nouă, profesorilor de religie, o încurajare de a merge mai departe, cu dedicare sporită pentru actul didactic, spre slava lui Dumnezeu și întărirea credinței neamului!