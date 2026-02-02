Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Nivelul de literaţie ştiinţifică şi digitală al elevilor români

Nivelul de literaţie ştiinţifică şi digitală al elevilor români

Data: 06 Feb 2026

UNICEF România a dat publicităţii rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, care furnizează informații obiective despre competențe funcționale. Acestea au fost elaborate în baza a două evaluări standardizate, realizate cu sprijinul BRIO și cu suportul instituțional al Ministerului Edu­cației și Cercetării și al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. 

Studiile arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației știin­țifice, în timp ce 24% au compe­tențe tranzitorii, dar care „pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat”. Mai este însă o categorie de risc, de aproximativ 32%, care îi include pe elevii care „nu sunt capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice”.

În domeniul literației digitale, transmite UNICEF România, puţin peste 55% dintre elevi se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate, în timp ce aproape 37% „sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competen­țelor digitale funcționale”. Doar 8% dintre elevi ating nivelul „funcționalitate bună” şi doar 0,2% ating cel mai înalt nivel de compe­tență.

Cele două studii evidențiază decalaje între elevii din mediul urban și rural, influențate de acces, resurse și context socio-economic. UNICEF transmite că aceste rezultate pot reprezenta un punct important de plecare pentru sprijinirea dezvoltării competențelor funcționale ale elevilor. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării  -   UNICEF
