Nivelul de literaţie ştiinţifică şi digitală al elevilor români

Data: 06 Feb 2026

UNICEF România a dat publicităţii rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, care furnizează informații obiective despre competențe funcționale. Acestea au fost elaborate în baza a două evaluări standardizate, realizate cu sprijinul BRIO și cu suportul instituțional al Ministerului Edu­cației și Cercetării și al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

Studiile arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației știin­țifice, în timp ce 24% au compe­tențe tranzitorii, dar care „pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat”. Mai este însă o categorie de risc, de aproximativ 32%, care îi include pe elevii care „nu sunt capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice”.

În domeniul literației digitale, transmite UNICEF România, puţin peste 55% dintre elevi se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate, în timp ce aproape 37% „sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competen­țelor digitale funcționale”. Doar 8% dintre elevi ating nivelul „funcționalitate bună” şi doar 0,2% ating cel mai înalt nivel de compe­tență.

Cele două studii evidențiază decalaje între elevii din mediul urban și rural, influențate de acces, resurse și context socio-economic. UNICEF transmite că aceste rezultate pot reprezenta un punct important de plecare pentru sprijinirea dezvoltării competențelor funcționale ale elevilor. (O.N.)