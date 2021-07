Noi manuale școlare la disciplina Religie - cultul ortodox pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a

Și în acest an, în învățământul preuniversitar continuă procesul de înnoire a manualelor școlare. Ultimele licitații, organizate de Ministerul Educației, cu scopul achi­ziționării de noi manuale, au vizat și disciplina Religie - cultul ortodox, clasele a II-a, a III-a și a IV-a.

Având în vedere faptul că pentru materialele didactice la disciplina Religie este necesară și obținerea avizului cultului, Sectorul teologic-educațional al Ad­mi­nis­trației Patriarhale a organizat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o amplă sesiune de evaluare și avizare a proiectelor de manuale șco­lare la disciplina Religie - cultul ortodox. La aceas­tă se­si­une s-au înscris trei edituri cu proiecte de manuale pentru clasa a II-a și câte patru edituri cu proiecte de manuale pentru clasele a III-a, respectiv a IV-a, materialele fiind rea­lizate în conformitate cu Programele școlare în vigoare, aprobate prin ­Ordinele de ministru nr. 3.418/19.03.2013 și nr. 5.001/02.12.2014.

Membrii Comisiei Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Şcolare Religie au analizat și au evaluat toate proiectele de manuale școlare depuse, oferind sprijin colectivelor de autori și editurilor și, totodată, contribuind la îm­bu­nătă­țirea calității acestor materiale didactice. Ulterior, proiectele de manuale școlare avizate de Patriarhia Română au trecut prin etapele prevăzute de licitațiile publice, organizate de Ministerul Edu­cației. Redăm mai jos manualele șco­lare pentru disciplina Religie - cultul ortodox declarate câștigătoare, potrivit rezultatelor finale, în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut.

Pentru clasa a II-a:

Editura Didactică şi Pedagogică S.A. (autori: diac. prof. dr. Daniel-Marius Cergan, prof. Radu Ungureanu, prof. Elena-Mariana Bălan, prof. Daniela-Iuliana Grigorcea și prof. Florin Zărnescu);

Editura Akademos Art (autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Șova);

Editura Corint Logistic (autori: prof. Gabriela Favu, prof. Ana Nicoleta Danciu, prof. Ionelia Ți­țirigă și prof. Daniela Pleșca).

Pentru clasa a III-a:

Editura Didactică şi Pedagogică S.A. (autori: prof. Sorina-Mihaela Ciucă și prof. dr. Dragoș-Ioan Ioniță);

Editura Akademos Art (autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Șova);

Editura Litera (autori: prof. Mihaela Maria Guicin, Florina Despina Mihală și Cristina Ionela Boruz);

Editura Corint Logistic (autori: prof. dr. Cristina Benga, prof. Aurora Ciachir, prof. Niculina Filat, prof. Mihaela Ghițiu și prof. Ioana Niculae).

Pentru clasa a IV-a:

Editura Corint Logistic (autori: prof. Mihaela Achim, prof. Anișoara Daiu, prof. dr. Dragoș Ioniță și prof. Florentina Nicula);

Editura Didactică şi Pedagogică S.A. (autori: diac. prof. dr. Daniel-Marius Cergan, prof. Radu Ungureanu, prof. Elena-Mariana Bălan, prof. Daniela-Iuliana Grigorcea și prof. Florin Zărnescu);

Editura Akademos Art (autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Șova);

Editura Corint Books (autori: Marian Petrovici, Carmen Vasilița Crudu și Ciprian-Lucian Lazăr).

Gânduri ale colectivelor de autori ai manualelor

Autorii noilor manuale de religie ne-au îm­păr­tășit câteva gânduri și ne-au transmis scurte descrieri ale materialelor realizate, care constituie roade ale lucrului în echipă, cu multă responsabilitate și dedicare. Astfel, colectivul de autori ai manualelor pentru clasa a II-a și a IV-a, editate de Editura Didactică și Pedagogică, ne-au transmis „povestea fiecărui dascăl pasionat de misiunea sa”, care ,,poate fi scrisă în multe feluri: prin elemente ludice și povești, prin învățarea expe­riențială, prin scrierea de manuale potrivite pentru elevii zilelor noastre. Echipa noastră, inspirată fiind de experien­țele inedite avute cu elevii, s-a gândit să elaboreze manuale care să se plieze pe nevoile lăuntrice ale copiilor. S-a pornit de la competențe spre conținuturi, construind lecții ino­va­tive și pline de inspirație pentru profesori și elevi. Realizate în maniera caracteristică proiectului nostru de suflet #3 Minute din ora de Re­ligie$, manualele noastre aduc un suflu nou și proaspăt către elevii dornici de cunoaștere. De la ghicitori sau versuri meșteșugite, la texte pline de tâlc sau aplicații cu un binevenit caracter prac­tic, maniera în care au fost gândite manualele noastre se potrivește unui stil de predare accesibil, bazat pe descoperire și joc. Cu ajutorul manualelor noastre, colegii profesori vor putea construi lecții de religie captivante pentru elevii lor”.

Autorii manualelor pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a, realizate la Editura Akademos Art, ne-au transmis următoarele mărturii: „Călătoria începută de echipa noastră cu manu­alul de clasa I, pentru disciplina Religie - cultul ortodox, continuă cu o se­rie de trei manuale, pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a, câștigătoare la licitația or­ganizată de Ministerul Educației. Am pornit la drum cu bucurie și determinare, iar provocarea a fost pe măsură, fiind vorba de a alcătui trei manuale simultan, într-o perioadă de timp incredibil de scurtă, alături de echipa Editurii Akademos Art. Experiența la catedră și cea a lucrului împreună de mai mulți ani au constituit un avantaj pentru noi în a duce la bun sfârșit cele trei manuale și a obține punctaje valoroase la evaluarea științifică, aproape de cel maxim. Mărturisim că am lucrat cu timp și fără timp, inspirați și ajutați de rugăciunile către icoana Maicii Domnului Trihirussa (cea cu trei mâini). Rezultatul? Neașteptat, chiar și pentru noi. Trei manuale originale, cu grafică și conținut atractive, pe care abia așteptăm să le vedem pe băncile elevilor noștri. Am păstrat tradiția celor două mascote însoți­toare, de fiecare dată altele, cu simboluri diferite, mai ales că am observat impactul deosebit avut asupra elevilor, la clasa I. Ne-am propus ca manualele noastre de religie să aducă, înainte de toate, bucurie copiilor și dorința de a cunoaște cât mai multe taine despre iubirea lui Dumnezeu față de om și față de creația Sa. În acest scop, am adaptat conți­nu­turile la nivelul de înțelegere al copiilor și am inclus o varietate de exer­ciții și jocuri care să vină în sprijinul asimilării cunoș­tințelor și formării deprinderilor morale. Textele lecțiilor sunt structurate logic și cursiv, astfel ca elevii să le înțeleagă și să le rețină cât mai ușor. În acest sens, am valorificat noile abordări ale științelor educației, precum și cele mai noi descoperiri din domeniul neuroștiin­țelor... Și atunci când faci ceva cu încântare, cu interes, cu profesionalism, acest lucru se transmite și favorizează motivația și învățarea”.

Potrivit autorilor manualului pentru clasa a II-a de la Editura Corint Logistic, acest manual „reprezintă o ediție nouă, îmbunătățită, a celui care a fost utilizat de elevi între anii 2016 și 2021. Am putut constata, în toți acești ani, care au fost cele mai bune părți ale lucrării, dar și ce a fost de îmbunătățit. Ca urmare, am proiectat un manual mai suplu, în care am păstrat cele mai importante elemente de conținut, imagini și exerciții care să sprijine învățarea, conform re­co­man­dărilor programei școlare. De asemenea, noua ediție cuprinde noi imagini și videoclipuri sugestive și noi lecturi, însoțite de sugestii pentru activități care pot fi desfășurate individual, pe grupe de elevi sau cu toată clasa. Considerăm că a parcurge toate etapele de realizare a unui manual școlar de la proiectare, la realizarea materialelor, redactare, evaluare și, în cele din urmă, reeditare, reprezintă o expe­riență aparte. Fiecare paragraf scris presupune trecerea cunoștin­țelor teologice și pedagogice prin filtrul iubirii pentru copii, al conștiinței profesionale și al responsa­bilității în fața lui Dumnezeu”.

Autorii manualului pentru clasa a III-a al Editurii Didactice și Pedagogice propun un material didactic în paginile căruia „putem regăsi căldura credinței ortodoxe prezentată într-o formă actuală, modernă și atractivă. Alcătuit în conformitate cu Programa școlară în vigoare, acesta respectă îm­părțirea pe domenii și în unități. Lecția este abordată atât printr-un text suport, cât și prin ima­gini reprezentative alese din viața credincio­șilor, ce asigură actualitatea infor­mațiilor. Realizate într-un mod corespunzător spiritului ludic al ­copiilor și profesionist în același timp, toate elementele grafice contribuie la transmiterea me­sajului creștin și la apropierea copiilor de Dum­nezeu și de Sfânta Biserică. În alcătuirea manualului, am urmărit ca elevii să dobândească atât cunoștințe în domeniul credinței străbune, cât și deprinderi și atitudini demne de un mic creștin, într-o manieră ludică. Astfel, toate cunoș­tințele și abilitățile se însușesc de către elevi cu foarte mare ușurință prin multitudinea de exer­ciții transpuse în jocuri specifice vârstei lor. Toate exercițiile propuse în manual au o latură jovială, ludică, dar care solicită și dezvoltă în e­ga­lă măsură gândirea și creativitatea elevilor în mod progresiv. Foarte bine structurat, aerisit, atractiv, manualul introduce elevii într-o atmosferă caldă, de bucurie, de optimism, firești vârstei copiilor de clasa a III-a”.

Manualul de religie pentru clasa a III-a de la Editura Litera „este elaborat de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură o calitate metodică şi pedagogică deosebită. Manualul este structurat pe unități tematice care dezvoltă con­ținuturile din programă. Lecțiile cuprind exemple de activități care conduc la formarea de competențe specifice disciplinei. Prezintă activi­tăți care vizează aspecte de învă­ță­tu­ră creștină, elemente de morală religioasă aplicată, autocunoaștere, aspecte de viață comunitară și interculturalitate. Manualul este bogat ilustrat și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exer­ciții, acti­vități, filme care asigură o mai bună înțe­legere a conținuturilor și formarea cu ușurință a com­pe­ten­țelor corespunzătoare. Exercițiile interac­tive de la lecții și modalitățile de evaluare propuse vin să ajute la fixarea și aprofundarea noțiunilor predate, într-un mod relaxant și plăcut. Prin construc­ția textului și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în paginile manualului și în parcurgerea variantei digitale. Manualul cuprinde numeroase exerciții, întrebări și propuneri de proiecte care au poten­ți­a­lul de a capta atenția și de a stimu­la curiozitatea și interesul elevilor”.

Manualul de Religie - cultul orto­dox pentru clasa a III-a, realizat la Editura Corint Logistic în acest an, reprezintă, potrivit colectivului de autori, „o reeditare îmbunătățită a primei ediții din 2015, un reper, deschizător de drumuri din perspectiva abordării tematice și a conceptului grafic. Centrat, conform programei șco­lare, pe com­petențe care se dezvoltă în jurul temei majore: Dumnezeu este viață, Acesta aduce lumea credin­ței în lumea copilăriei. Textul lecției, completat în varianta digitală de vocile actorilor și armonia sunetelor de fundal, este conceput ca dialog de poveste între copii și bunic, simbol al înțelepciunii, al credinței și al tra­diției. Prin abordarea interdisciplinară și integrată a conți­nu­turilor, elevii descoperă în religie disciplina care le pune în valoare pe toate celelalte și explorează în mod global mai multe domenii de cunoaș­tere în conexiunea lor cu viața de zi cu zi. Rubrica «Să ne jucăm împreună» dezvoltă lucrul în echipă, dialogul, rezolvarea unor situații concrete, pe marginea versurilor de la lectură, majoritatea scrise de către autoare. Grafica special realizată, layoutul modern, viu colorat și atractiv, aduc armonie între fotografii, desene și reprezentările iconografice. Evi­den­ți­atorii grafici ai rubricilor (păsări, soare, cer senin, îngeraș) completează prin desen mesajul teologic al textului, sensibilizează privirea prin frumos și deschid mintea către cuvântul scris. Manualul este o încântătoare invitație adresată întregii familii de a descoperi lumea cre­dinței prin cuvânt și imagine”.

Totodată, și autorii manualului de Religie - cultul ortodox pentru clasa a IV-a al Editurii Corint Logistic ne-au transmis că materialul realizat de către echipa lor „reprezintă o ediție revi­zuită şi actualizată, acesta fiind structurat pe patru unități de în­vățare și 19 lecții. Conţinuturile răspund competenţelor programei şcolare, sunt accesibile, ţin seama de interesele elevilor, îi motivează și îi antrenează în procesul de în­vă­țare. Promovează valori morale, sociale şi are o abordare intra și interdisciplinară. Aplicaţiile sunt variate, cu valenţe formative, acoperind întreaga tipologie a itemilor. Propune jocuri interactive, diverse metode de evaluare, cum ar fi proiectul, testul, investi­gația, portofoliul, observarea sistemică a comportamentului. Manualul are un bogat material ilustrativ, care este în concordanţă cu con­ţinuturile. Ilustraţiile sunt sugestive, clare, precise, transmit infor­maţii interesante şi trezesc interesul elevilor pentru conţinuturile ce urmează a fi prezentate”.

Manualul Editurii Corint Books pentru clasa a IV-a este alcătuit, după cum ne mărturisesc autorii, „de un co­lectiv de autori cu o bogată activitate didactică, este adaptat nevoilor elevilor și profesorilor din prezent. Cunoscând concret nevoile, frământările, întrebările elevilor, dar și ale profesorilor, am conceput un manual care să vină în ajutorul acestora pentru o bună desfă­șurare a activităților didactice. Viziunea care a stat la baza realizării prezentului manual are ca temei accentul pus pe dezvoltarea abilităților și atitudinilor pozitive ale elevilor. În acest sens, se remarcă propunerea jocurilor didactice creative pentru dezvoltarea deprinderilor și abilităților elevilor, jocuri adaptate nevoilor reale de la clasă. Manualul de față oferă premisele de la care atât profesorii, cât mai ales elevii pot începe demersul de descoperire a nesfârșitelor comori ale spiri­tualității creștine. Din perspectivă didactică, prezentul manual reprezintă un real ajutor pentru cadrele didactice în procesul de predare-învățare prin lecțiile și apli­cațiile interactive propuse, precum și în procesul de evaluare a elevilor, punând la dispoziția cadrelor didactice teste adaptate nevoilor și dezvoltării psiho-somatice ale elevilor”.

După publicarea tuturor manualelor școlare, declarate câștigătoare în cadrul licitațiilor organizate de Ministerul Educației și aprobate prin ordin de ministru, în ambele variante - tipărită (PDF) și digitală interactivă, pe platforma www.manuale.edu.ro - unitățile de în­vă­ță­mânt efectuează selecția și comenzile, iar apoi au loc tipărirea și distribuirea manualelor în școlile din întreaga țară.

Nădăjduim că noile manuale școla­re de Religie - cultul ortodox, prin bu­na lor structurare, prin con­ți­nuturile bogate și atractive pentru elevi, vor fi de un real folos atât pentru elevi, cât și pentru dascăli, în ca­drul procesului instructiv-educativ, contribuind la creșterea cali­tă­ții educației religioase în școlile românești.