Noi reguli de implementare a opţionalelor la decizia şcolii

Data: 30 Ianuarie 2026

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ). Documentul reglementează mult mai clar procesul de consultare a elevilor şi părinţilor, dar şi rolul şcolilor şi inspectoratelor şcolare. Printre noutăţi se numără posibilitatea ca doi sau mai mulţi profesori să predea, simultan sau alternativ, un opţional interdisciplinar. Doar că, în aceste cazuri, cadrele didactice vor fi remunerate la plata cu ora, opţionalul nefiind încadrat în norma didactică.

Profesorii din şcoli vor propune opționalele CDEOŞ ținând cont de analiza nevoilor şi de opor­tunitățile identificate, precum şi de preferințele exprimate de elevi şi/sau părinți/reprezentanți legali, arată Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care reglementează mai clar procesul de consultare a elevilor și părinților.

Programele şcolare ale disciplinelor sau domeniilor de studiu promovate în oferta națională de CDEOȘ trebuie să respecte mai multe criterii de calitate, precum: relevanța în raport cu prioritățile de politică educațională; reflectarea unor teme de actualitate în raport cu profilul de formare al absolventului, cu mediul social şi profesional; complementaritatea în raport cu oferta de trunchi comun sau de curriculum de specialitate şi caracterul inovativ din perspectivă ştiințifică şi/sau al metodologiei didactice.

Documentul supus consultării publice precizează că, la nivelul învățământului primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică şi filiera vocațională, pot fi stabilite trei tipuri de opționale: opţional de aprofundare; opțional ca disciplină nouă şi opțional integrat, „structurat în jurul unei tematici care integrează aspecte specifice uneia sau mai multor arii curriculare”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării oferă şi posibilitatea ca opționalele să poată fi organizate pe grupe de elevi, nu doar la nivel de clasă, precum şi în colaborare cu instituţii publice sau ONG-uri. O grupă trebuie să fie formată din cel puţin opt elevi de la clase diferite.

„În vederea încurajării abordărilor curriculare ino­vatoare, uni­tățile de învățământ pot include în ofertă opționale care se pot implementa atât pe clase, cât şi pe grupe, cu posibilitatea de a reorganiza efectivele şcolare pentru acestea, de la acelaşi an de studiu sau de la ani diferiți, în funcție de capacitatea instituțională şi cu respectarea strictă a încadrării în buget şi a prevederilor legale. Opțio­nalele pot fi dezvoltate şi în colaborare cu instituții publice, organizații non-guvernamentale, instituții de învă­ță­mânt superior, agenți economici sau alți parteneri educațio­nali”, se precizează în document.

De asemenea, proiectul oferă posibilitatea ca un opţional să poată fi propus şi predat de doi sau mai mulţi profesori de aceeaşi specializare sau de diferite specializări din unitatea de învățământ. În aceste cazuri, cadrele didactice vor fi încadrate la plata cu ora, în afara normei didactice de predare obligatorie. „Indiferent de modalitatea de co-predare, un cadru didactic dintre cele implicate va fi desemnat titularul opțio­nalului şi are întreaga responsabilitate a procesului de predare-învățare-evaluare la clasa la care acesta este implementat”, precizează MEC.

Proiectarea opționalului corespunde, de regulă, unui an școlar, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână. Inspectoratele şcolare județene/al municipiului Bucureşti vor monitoriza şi evalua calitatea şi eficiența CDEOȘ „în cadrul inspecțiilor generale şi de specialitate/tematice”, după care vor putea emite recomandări specifice, precum diversificarea ofertei în funcţie de relevanţa curriculară, dar şi de specificul mediului social şi al elevilor. (O.N.)