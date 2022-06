Olimpiadele de suflet: religie ortodoxă, cultură și spiritualitate - Magna cum laude!

În această perioadă au avut loc festivitățile de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de religie - cultul ortodox și la Olimpiada interdisciplinară de cultură și spiritualitate românească la faza județea­nă şi a municipiului Bucu­rești, pen­tru fiecare sector în parte. Organizarea acestor evenimen­te a fost un rod al colaborării dintre Arhiepiscopia Bucureștilor - prin protoieriile de sector și prin Sectorul învățământ și activități cu tineretul - și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

„Olimpiada de religie reprezintă sinergia sferei lumești cu cea spirituală, un prilej de a te bucura de o experiență în cadrul căreia ești înconjurat de chipuri calde, senine și primitoare! Cuprinși fiind de o atmosferă în care dragostea pentru Tatăl ceresc predomină în inimile tuturor și făcând uz de spiritul competitiv care ne unifică și cu care am fost înzestrați, ne așezăm cuminți în bănci, nerăbdători în a ni se oferi șansa de a întreprinde o incursiune în forul nostru interior. Sunt recunoscătoare pentru că încă mai există aceste forme de exprimare liberă, cunoscute sub termenul general de olimpiade, care pot deveni un liman pentru elevul nesigur, încă vlăstar ce așteaptă să fie scos la lumină către zorii lumii celei fără vină. Cu noi întotdeauna Hristos este și va fi!” (Barizi Olguța, clasa a XII-a, C.N. „Sfântul Sava”, premiul II, etapa sectoarelor a Olimpiadei de religie).

Au avut loc, în diverse locaţii, manifestări de premiere binevenite, după atâtea și atâtea restricții, în care s-au reunit reprezentanți oficiali, elevi din clasele V-XII, părinți și profesori îndrumători de religie și de limba și literatura română. Personal am participat la festivitatea organizată în data de 25 mai 2022 pentru sectorul 1, care a fost găzduită cu ospitalitatea caracteristică de Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” și de către două doamne profesoare de religie inimoase: Vasilache Felicia și Ciobanu Alina.

Invitații de onoare la festivitatea sectorului 1 au fost PC părinte protopop Marin Comănescu, Protoieria Sector 1 Capitală, și domnul inspector pentru disciplina religie în cadrul ISMB, Cris­tian Alexa. După ce am cântat cu toții troparul Învierii, PC părinte protopop a subliniat în cuvântul de deschidere înfrățirea dintre Biserică și Școală, care se materializează și prin aceste evenimente comune, iar domnul inspector i-a felicitat pe elevii câști­gători, alături de părinți și de profesorii îndrumători, subliniind impor­tanța ambelor olimpiade pentru dezvoltarea copiilor și a tinerilor, pe lângă alte proiecte și concursuri existente, fie în legătură cu disciplina religie, fie interdisciplinare.

„A fost o experiență fantastică pentru mine. Copiii de acolo m-au primit cu inima larg deschisă. Profesorii mă ajutau. Am mai învățat câte ceva, am explorat, mi-am făcut prieteni, a fost pur și simplu fabulos pentru mine. Mi-aș dori să retrăiesc asta cât mai curând”, a spus Sofonea Andrei, elev la Șc. Gimn. „I. H. Rădulescu”, participant și la etapa națională a Olimpiadei de cultură și spiritualitate.

„Olimpiada de religie a reprezentat pentru mine o etapă foarte importantă în dezvoltarea mea. (...) Am avut parte de trăiri și emoții pe care nu le-am mai simţit până acum. Încă de la etapa pe școală am avut încredere în mine, însă nu m-am așteptat să iau un premiu atât de mare. (...) Entuziasmul, satisfacția, încrederea, fericirea și uimirea se numără printre emoțiile trăite de-a lungul etapelor. Olimpiada de religie a fost o experiență unică, în care am dovedit ce calități am dobândit și sper să retrăiesc toate momentele minunate”, a afirmat Moraru Raluca Maria, elevă în clasa a V-a, Șc. Gimn. Nr. 183, care a obţinut premiul I la etapa națională a Olimpiadei de religie - Târgu Mureș, cu nota 10.

Experienţe de neuitat

Festivitatea a luat o turnură emoționantă când a fost acordat cuvântul celor din sală, pentru a-și exprima gândurile și trăirile cu privire la cele două olimpiade. Rând pe rând, elevii, profesorii și părinții au îndrăznit și s-au bucurat să menționeze părerea lor despre toate etapele olimpiadelor la care au participat.

Mesajul unei eleve de clasa a XII-a a fost de a-i îndemna pe cei mai mici să meargă la olimpiade. Ea a mărturisit că, deși este în an terminal, experiența de a ajunge până la faza națională a olimpiadei de cultură și spiritualitate (la Baia Mare) a marcat-o. A constatat că evaluatorii nu doresc o simplă memorare și reproducere de citate, ci apreciază originalitatea, creativitatea, sinceritatea, interdisciplinaritatea, şi nu doar cu religia și literatura, ci și cu filosofia... „Și chiar dacă nu ajungeți din prima încercare la faza națională, tot mai încercați, participați, iar la momentul potrivit, când va considera Dumnezeu, veți reuși! Nu vă dați bătuți! Este mult prea frumos!”, a îndemnat ea, în aplauzele tuturor.

„Olimpiada de religie de anul acesta pot spune că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Îmi amintesc că atunci când m-am înscris, nu m-am gândit nici o clipă că voi ajunge la etapa națională. M-am înscris pentru că îmi place religia și pentru că am vrut să Îl cinstesc pe Dumnezeu prin această participare. Etapa națională, organizată anul acesta la Sibiu, m-a impresionat enorm. Am avut parte de cinci zile de bucurie, de liniște. (...) Cel mai frumos lucru cu care am rămas după olimpiadă este prietenia dintre noi. Am cunoscut oameni minunați, cu care am gânduri comune, principii comune, pasiuni comune. Ne-am împrietenit în cinci zile și am devenit atât de apropiați, încât aveam senzația că ne cunoaștem de o viață. Credința unește oamenii, iar de această dată s-a dovedit că dacă mai mulți copii Îl iubesc pe Dumnezeu, se vor înțelege de minune. Sunt recunoscătoare pentru că am avut ocazia să trăiesc una dintre cele mai frumoase săptămâni, chiar în Săptămâna Luminată” (Ioana Preda, clasa a IX-a, C.N. „Sfântul Sava”, Premiul Special la Olimpiada națională de religie).

Întrebând și alți participanți la olimpiade ce părere au, am primit răspunsuri foarte frumoase: „Olimpiada de religie m-a ajutat să fiu mai aproape de Dumnezeu”, „Olimpiada mi-a conturat dorința de a fi o persoană mai bună”, „După olimpiadă am început să mă rog mai mult și să am o conexiune mai strânsă cu cele sfinte”.

„Am plecat cu încredere în mine spre școala în care se desfășura etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare de limba și literatura română și religie #Cultură și spiritualitate românească». Când am început efectuarea subiectelor, îmi simțeam mâna cum îmi scrie singură, umplând astfel goluri din inima mea. După ce am ieșit din sală am simțit o împăcare aparte, urmată de un sentiment liniștitor, ce avea să mă urmeze cu discreție în continuarea acestei minunate călătorii. Am aflat cu bucurie că sunt calificată la următoarea etapă a acestei olimpiade. A venit dimi­neața de 11 mai, când am lăsat în spate Bucureștiul pentru a ajunge cât mai repede în orașul în care avea să se desfășoare olimpiada, Suceava. A doua zi avea loc proba scrisă. Am intrat cu entuziasm, fiind sigură că totul va fi bine. (...) În data de 13 mai s-a susținut proba orală şi tot în acea zi am aflat rezultatele mult așteptate. Când mi-am văzut propriile note, am avut certitudinea că toată munca depusă nu a fost în zadar. Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, la Biserica «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava», unde s-a săvârșit și cel dintâi Te Deum. Acolo am ascultat cuvintele unor oameni cu o vastă cultură, care ne-au înmânat cu bunătate premiile și diplomele. (...) Vreau să le mulțumesc părinților mei, pentru tot efortul depus de-a lungul acestei călătorii, profesorilor îndrumători pentru implicare și, nu în ultimul rând, organizatorilor acestei olimpiade, care și-au dat seama că identitatea de sine, religia și frumosul trebuie să dăinuie în copii, reușind astfel să pună piatră de temelie acestei competiții”, a povestit Gheorghe Sofia, elevă a Școlii Gimnaziale „I. H. Rădulescu”, clasa a VI-a C, participantă la Olimpiada cultură și spiritualitate.

Spre final s-a auzit şi vocea părinților, care au insistat să existe un feedback și din partea lor. O mămică emoționată a explicat de ce nu vom avea mai multe mărturii și mesaje de la elevii participanți - pentru că, așa cum au învățat Sfinții Părinți, „despre cele bune ale noastre este bine să păstrăm tăcerea”, iar ei nu vor să se laude cu rezultatele obținute. Cei mai mulți dintre cei care au luat cuvântul au menționat acest motiv, atât în legătură cu organizarea, cât și cu participarea la olimpiadă, spre slava lui Dumnezeu, Căruia I se cuvin toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

(Mirela Șova este profesoară la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, București)