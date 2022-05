Părinții, ezitanţi în îndrumarea copiilor către învățământul dual

Data: 06 Mai, 2022

Prima clasă de învățământ dual din Vrancea, de fapt o grupă de zece locuri, va funcționa în cadrul Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” din Focşani și va pregăti, cu sprijinul a două firme locale din domeniul mecanicii fine, operatori maşini cu comandă numerică. Elevii vor beneficia de o bursă din partea agentului economic, în valoare de 200 de lei, la care se adaugă bursa de la stat, iar la absolvire vor avea o calificare și vor primi oferte de angajare.

După ce în ultimii ani reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea au încercat, fără succes, să înfiinţeze clase de învăţământ dual, începând cu anul şcolar 2022-2023, într-un liceu din Focşani va funcţiona o astfel de grupă, care va pregăti operatori maşini cu comandă numerică. Meseria este una foarte căutată, astfel că doi agenți economici au decis să investească în această clasă.

„Învățământul dual este cât se poate de atractiv şi benefic pentru elevi. Din punct de vedere material, elevii vor beneficia de o bursă din partea operatorului economic, de 200 de lei, la care se adaugă bursa profesională, pe care o au de la stat. Deci un elev care parcurge acest sistem de pregătire poate primi lunar o bursă de 400 de lei”, a declarat inspectorul general al IŞJ Vrancea, Daniela Marchitan, citat de Agerpres.

Firmele din judeţ, confruntate cu lipsa angajaților calificați, par tot mai interesate să colaboreze cu inspectoratul școlar și să investească în învățământul dual. Însă, potrivit responsabililor din învăță­mânt din Vrancea, marea problemă este legată de reticenţa părinţilor de a-şi îndruma copiii spre această formă de învăţământ. „Am încercat să le explicăm părinţilor că este foarte bine ca elevul să parcurgă un astfel de învăţământ, pentru că, până la urmă, e important să ştim cu toţii o meserie după ce terminăm şcoala. Mai mult, după parcurgerea acestei forme de învăţământ, elevii îşi pot continua studiile liceale și pot accede şi spre învăţământul superior, dacă doresc”, a subliniat Daniela Marchitan.

Șefa ISJ Vrancea a descris modul în care se consultă, la fiecare început de an, cu firmele din judeţ în privința celor mai căutate calificări, care ar putea fi propuse liceelor din Vrancea. În trecut au mai fost încercări de organizare a unor clase cu specializări din domeniul confecţiilor, dar pentru că nu au avut succes s-a ajuns, în acest an, la domeniul mecanicii fine. „Am văzut astfel de iniţiative şi la Braşov, Cluj, şi am zis să încercăm să facem şi noi, la Focşani. (…) În industria mecanicii fine, fără cunoştinţe temeinice, nu prea poţi răzbi şi avea rezultate. Dacă în alte industrii, în două-trei luni poţi pregăti o persoană, la noi lunile sunt ani”, a spus Gheorghe Stan, directorul general al uneia dintre firmele implicate în calificarea elevilor ca operatori maşini cu comandă numerică. (C. Z.)