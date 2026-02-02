Peste 70% dintre profesori sunt de acord cu greva generală

Data: 06 Feb 2026

Sindicaliştii din educaţie au protestat miercuri în faţa Palatului Victoria împotriva măsurilor de austeritate, care au generat nemulţumiri şi degringoladă în sistem. Federaţiile sindicale au publicat rezultatele unui chestionar care arată că 74,7% dintre respondenţi sunt dispuşi să participe la greva generală preconizată pentru ultima decadă a lunii mai, „în cazul în care Executivul nu revine asupra deciziilor adoptate”. În acest timp, prim-mi­nistrul Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare se va decide asupra viitorului ministru al Educaţiei.

Nemulţumirile personalului didactic şi nedidactic au atins cote maxime: sindicaliştii din educaţie au reluat protestele în faţa sediului Guvernului şi au dat publicităţii un chestionar la care au participat peste 17.000 de angajați. Potrivit datelor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, 74,7% dintre respondenți afirmă că sunt dispuși să participe la greva generală. Totodată, 70,5% dintre respon­denți s-au declarat afectați „extrem de mult de măsurile de austeritate ale Guvernului”.

În ceea ce privește momentul pentru declanșarea unei greve generale, peste 50% dintre cei care au declarat că doresc să participe la grevă au răspuns că aceasta poate fi declanșată atât în luna martie, în perioada organizării simulărilor examenelor naționale, cât și spre ­finalul cursurilor anului școlar.

„Mandatul oferit de membrii de sindicat este clar. Nu putem asista pasiv la degradarea sistemului edu­cațional. În consecință, Fede­rația Sindicatelor din Educație «Spiru Haret», de comun acord cu celelalte ­două federații din sistemul de învă­ță­mânt, a stabilit un calendar de acți­uni, care va debuta cu declanşarea referendumului națio­nal pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale sau grevă în perioada acestora. Dacă Guvernul nu revine asupra măsurilor antie­du­cație, în luna aprilie pregătim referendumul pentru greva generală de la finalul anului școlar”, au transmis reprezentanţii federaţiilor sindicale.

În acelaşi timp s-a dat startul unei mobilizări generale pentru strângerea de semnături în vederea susținerii Inițiativei legislative cetățenești publicate în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 3 februarie 2026, care prevede revenirea la norma didactică de 18 ore şi posibilitatea reducerii cu două ore săptămânal pentru personalul didactic cu o vechime de peste 25 de ani şi gradul didactic I. De asemenea, calculul tarifului pentru plata cu ora ar urma să pornească de la salariul de bază al cadrului didactic (vechime, grad didactic + simultan, special, zone izolate, handicap, neuro­psihic, penitenciar) şi se prevede „instituirea unei prime de instalare neimpozabile pentru cadrele didactice repartizate ca titulare în zone defavorizate sau izolate, egală cu trei salarii de bază ale cadrului didactic respectiv”.

Iniţiativa mai cuprinde „abrogarea restricțiilor privind degrevarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control din Legea nr. 141/2025” şi modificarea unor articole din Legea învăţământului superior.

Iniţiativa legislativă poate ajunge în Parlament doar dacă va reuşi să strângă cel puţin 100.000 de semnături din partea oricărui cetăţean cu drept de vot, „elevi majori, părinţi şi toți cei care își doresc o școală românească de calitate”. (O.N.)