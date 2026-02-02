Pregătire gratuită pentru bacalaureat

Data: 06 Feb 2026

Universităţile de stat oferă sesiuni gratuite de pregătire pentru elevii care vor susţine anul acesta examenul de bacalaureat. Universitatea Petrol-Gaze (UPG) din Ploieşti, de exemplu, organizează astfel de cursuri pentru elevi din judeţul Prahova, dar şi din alte judeţe, la discipline precum Limba şi literatura română, Matematică, Chimie, Economie, Logică, Informatică, potrivit Agerpres. Cursurile vor fi susţinute la sediul UPG, vinerea şi sâmbăta, cu posibilitatea de participare şi online. Universitatea Ovidius din Constanţa organizează şedinţe gratuite de pregătire la disciplinele Matematică şi Informatică, desfăşurate sâmbăta şi la care pot participa atât elevi de clasa a XII-a, cât şi de a XI-a. (O.N.)