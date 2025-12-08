Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor

Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 12 Decembrie 2025

Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore. Noile reglementări diferențiază tema obligatorie de cea suplimentară, facultativă.

Ordinul semnat recent de ministrul educaţiei, Daniel David, care actualizează reglementări existente din 2016 privind temele, arată că în stabilirea acestora „se va evita apariția unor efecte negative, de tipul pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative, adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în difi­cultate”. De asemenea, actul normativ interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, precum și solicitarea ca elevii să parcurgă acasă conținuturi care necesită o abordare sistematică în clasă.

Conform ordinului, profesorul are posibilitatea de a da o temă obligatorie pentru toți elevii clasei, cu un nivel mediu de dificultate, și una suplimentară, facultativă, fie cu caracter general, fie individualizată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță. La grădiniță şi la clasa pregătitoare nu se dau teme. La învăţământul primar, timpul total alocat temelor obligatorii va fi de maximum o oră, iar la gimnaziu și liceu, de cel mult două ore.

Altă măsură prevede că, la o disciplină, tema care vizează realizarea unor lucrări mai ample, de sinteză poate să fie una pe modul. Exercițiile de vacanță sunt facultative și nu se vor da, de regulă, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial. Anual, se va colecta feedbackul elevilor şi al părinţilor cu privire la utilitatea şi eficienţa temelor pentru acasă.

„Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos. Reglementarea permite flexibilizări ale temelor - obligatorii și suplimentar-facultative - în funcție de nevoile copiilor”, a transmis Daniel David, potrivit Agerpres.

În țările europene câștigă tot mai mult teren politicile educațio­nale care pun accent pe echilibrul școală - timp liber, având la bază studii care arată că volumul mare de teme nu garantează rezultate mai bune. Un exemplu des invocat este Finlanda, unde sarcinile sunt puține, scurte și întotdeauna semnificative. Scopul lor nu este să prelungească ziua de școală, ci să fixeze concepte-cheie, de regulă în 10-30 de minute. Profesorii finlandezi pun accent pe autonomie și pe rolul timpului liber în dezvoltarea copilului. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj Educaţie
    Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj

    Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului,

    12 Dec, 2025
  • Educație socio-emoţională Educaţie
    Educație socio-emoţională

    Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar

    12 Dec, 2025
  • Un an într-un liceu american Educaţie
    Un an într-un liceu american

    Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (F

    12 Dec, 2025
TOP 6 Educaţie