Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor

Data: 12 Decembrie 2025

Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore. Noile reglementări diferențiază tema obligatorie de cea suplimentară, facultativă.

Ordinul semnat recent de ministrul educaţiei, Daniel David, care actualizează reglementări existente din 2016 privind temele, arată că în stabilirea acestora „se va evita apariția unor efecte negative, de tipul pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative, adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în difi­cultate”. De asemenea, actul normativ interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, precum și solicitarea ca elevii să parcurgă acasă conținuturi care necesită o abordare sistematică în clasă.

Conform ordinului, profesorul are posibilitatea de a da o temă obligatorie pentru toți elevii clasei, cu un nivel mediu de dificultate, și una suplimentară, facultativă, fie cu caracter general, fie individualizată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță. La grădiniță şi la clasa pregătitoare nu se dau teme. La învăţământul primar, timpul total alocat temelor obligatorii va fi de maximum o oră, iar la gimnaziu și liceu, de cel mult două ore.

Altă măsură prevede că, la o disciplină, tema care vizează realizarea unor lucrări mai ample, de sinteză poate să fie una pe modul. Exercițiile de vacanță sunt facultative și nu se vor da, de regulă, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial. Anual, se va colecta feedbackul elevilor şi al părinţilor cu privire la utilitatea şi eficienţa temelor pentru acasă.

„Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos. Reglementarea permite flexibilizări ale temelor - obligatorii și suplimentar-facultative - în funcție de nevoile copiilor”, a transmis Daniel David, potrivit Agerpres.

În țările europene câștigă tot mai mult teren politicile educațio­nale care pun accent pe echilibrul școală - timp liber, având la bază studii care arată că volumul mare de teme nu garantează rezultate mai bune. Un exemplu des invocat este Finlanda, unde sarcinile sunt puține, scurte și întotdeauna semnificative. Scopul lor nu este să prelungească ziua de școală, ci să fixeze concepte-cheie, de regulă în 10-30 de minute. Profesorii finlandezi pun accent pe autonomie și pe rolul timpului liber în dezvoltarea copilului. (C.Z.)