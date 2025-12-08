Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Masa sănătoasă” va continua în școlile cu copii vulnerabili

Data: 12 Decembrie 2025

Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Finanțarea, în limita sumei de 1,53 miliarde de lei, va fi asigurată de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru acoperirea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, se arată în proiect.

Potrivit sursei citate, repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare vor fi aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei. De „masa sănătoasă”, care poate fi o mâncare caldă sau un pachet alimentar, beneficiază preşcolarii şi elevii prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor. Valoarea zilnică per beneficiar a fost limitată în anii anteriori la 15 lei (inclusiv TVA).

Programul, derulat în continuarea celui cunoscut sub numele „cornul și laptele” sau „masă caldă”, dar sub o altă formă, a fost adoptat prin Hotărâre de Guvern în ianuarie 2024, cu scopul de a sprijini preșcolarii și elevii din medii defavorizate și de a reduce riscul abandonului școlar. În acest program nu sunt incluse toate grădinițele și școlile din țară, ci unități selectate de inspectoratele școlare județene pe baza unor criterii prevăzute de legislație, cum sunt ponderea de elevi/pre­școlari din medii vulnerabile sau prezența la cursuri scăzută și riscuri mari de abandon. 

În 2024, „masa sănătoasă” a ajuns în 1.223 de școli și a avut o alocare de circa 1,02 miliarde de lei, iar în 2025 bugetul a fost de 1,14 miliarde de lei pentru 1.462 de unităţi de învăţământ. (C.Z.)
 

