„Masa sănătoasă” va continua în școlile cu copii vulnerabili

Data: 12 Decembrie 2025

Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Finanțarea, în limita sumei de 1,53 miliarde de lei, va fi asigurată de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru acoperirea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, se arată în proiect.

Potrivit sursei citate, repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare vor fi aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei. De „masa sănătoasă”, care poate fi o mâncare caldă sau un pachet alimentar, beneficiază preşcolarii şi elevii prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor. Valoarea zilnică per beneficiar a fost limitată în anii anteriori la 15 lei (inclusiv TVA).

Programul, derulat în continuarea celui cunoscut sub numele „cornul și laptele” sau „masă caldă”, dar sub o altă formă, a fost adoptat prin Hotărâre de Guvern în ianuarie 2024, cu scopul de a sprijini preșcolarii și elevii din medii defavorizate și de a reduce riscul abandonului școlar. În acest program nu sunt incluse toate grădinițele și școlile din țară, ci unități selectate de inspectoratele școlare județene pe baza unor criterii prevăzute de legislație, cum sunt ponderea de elevi/pre­școlari din medii vulnerabile sau prezența la cursuri scăzută și riscuri mari de abandon.

În 2024, „masa sănătoasă” a ajuns în 1.223 de școli și a avut o alocare de circa 1,02 miliarde de lei, iar în 2025 bugetul a fost de 1,14 miliarde de lei pentru 1.462 de unităţi de învăţământ. (C.Z.)

