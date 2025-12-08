Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj
Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului, „iar elevii şi profesorii le pot folosi de acum în procesul educaţional”, a scris primarul Emil Boc, într-o postare pe reţelele de socializare. (C.Z.)