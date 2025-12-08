Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
Educație socio-emoţională
Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar peste 3.000 de părinţi la ateliere de comunicare emoţională, în cadrul unui proiect derulat de UNICEF şi Fundaţia Romanian Angel Appeal. La conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului a fost discutat un set de recomandări de politici publice privind sănătatea mintală, potrivit UNICEF. Una dintre propuneri vizează modificarea cadrului legal, astfel încât adolescenţii să poată accesa servicii psihologice încă de la 16 ani, fără a necesita acordul părinţilor. (C.Z.)