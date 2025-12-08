Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Educație socio-emoţională

Educație socio-emoţională

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 12 Decembrie 2025

Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar peste 3.000 de părinţi la ateliere de comunicare emoţională, în cadrul unui proiect derulat de UNICEF şi Fundaţia Romanian Angel Appeal. La conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului a fost discutat un set de recomandări de politici publice privind sănătatea mintală, potrivit UNICEF. Una dintre propuneri vizează modificarea cadrului legal, astfel încât adolescenţii să poată accesa servicii psihologice încă de la 16 ani, fără a necesita acordul părinţilor. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   UNICEF
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj Educaţie
    Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj

    Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului,

    12 Dec, 2025
  • Un an într-un liceu american Educaţie
    Un an într-un liceu american

    Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (F

    12 Dec, 2025
TOP 6 Educaţie