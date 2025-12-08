Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
Un an într-un liceu american
Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2026-2027, a anunțat American Councils for Internaţional Education. FLEX este un program al Departamentului de Stat al Statelor Unite care oferă liceenilor şansa de a locui la o familie gazdă americană și de a studia într-un liceu din SUA. Detalii sunt disponibile online. (C.Z.)