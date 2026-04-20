Program de internship la Guvern

Data: 24 Aprilie 2026

În perioada 1 iulie – 31 august 2026 se va desfășura programul de internship al Guvernului, care poate fi accesat de către 200 de elevi și studenți. „Programul se va desfășura cu implicarea a 40 de organizații-gazdă partenere, în cadrul cărora cei 200 de interni selectați vor activa pentru o perioadă de două luni. Indemnizația de internship va fi de 3.500 lei brut/lună”, după cum a informat Guvernul într-un comunicat.

Programul poate fi accesat de elevii și studenții din România și din afara granițelor care au cetățenia română, au împlinit 16 ani, dar nu au mai mult de 27 de ani. Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească se numără cunoașterea limbii române și a unei limbi de circulație internațională, să dețină cunoștințe de operare IT și să nu fie activi pe piața muncii în perioada desfășurării stagiului. (O.N.)