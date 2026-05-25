Seminariştii vâlceni, invincibili la antreprenoriat

Data: 29 Mai 2026

Marea finală a Maratonului pentru Educaţie Antreprenorială a reunit aproximativ 200 de liceeni din întreaga ţară, care au concurat pentru premii în valoare totală de 40.000 de euro, după cum a transmis Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), într-un comunicat citat de Agerpres.

Echipa Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea a câştigat premiul I în marea finală a Maratonului pentru Educaţie Antreprenorială, în valoare de 10.000 de lei, cu proiectul „Bloomera”, un concept de business bazat pe kituri de cultivare a plantelor comestibile, gândite ca experienţe educative, gastronomice şi de wellbeing. Elevii merituoşi Andreea-Andrada Asprița, Mario-Octavian Bălan, Sorin-Mihai Duruinu, Mihai Manafu, Maryo-Răzvan-Cristian Sclipcea și Ștefan Urcior au fost coordonați de profesoara Mădălina-Arta Ionescu.

Pe locul al doilea s-a clasat echipa Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia cu proiectul „Cyber Guard”, care propune dezvoltarea unei companii româneşti de securitate cibernetică şi a unei platforme educaţionale dedicate tinerilor interesaţi de cybersecurity, în timp ce premiul al treilea a fost adjudecat de echipa „Equal.Ed”, formată din elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi. Aceştia au propus o platformă ce conectează elevii cu proiecte reale din companii pentru acumularea de experienţă practică încă din perioada liceului.

Organizatorii au acordat şi 13 menţiuni în valoare de câte 2.000 de lei, precum şi mai multe premii speciale oferite de parteneri ai competiţiei.

Maratonul pentru Educaţie Antreprenorială a ajuns anul acesta în 30 de judeţe, iar reprezentanţii CONAF au transmis că „România are o generaţie tânără capabilă să transforme curajul în proiecte, proiectele în soluţii şi soluţiile în viitor”. (O.N.)

