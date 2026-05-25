Probe noi la bacalaureat din 2030

Data: 29 Mai 2026

Examenul de bacalaureat va fi diferit începând cu anul 2030, având în vedere propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, „în corelație cu noua arhitectură curriculară a învățământului liceal și cu competențele formate prin parcursul liceal”. Noua structură va cuprinde probe noi, iar accentul se va pune pe disciplinele de specialitate, pe competenţele digitale şi limbile străine. Elevii de la ­filiera teoretică, profilul real, şi cei de la filierele tehnologică şi vocaţională pot alege, în cadrul probei F, disciplina Religie.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat, 4 iunie 2026 fiind termenul limită de transmitere a propunerilor şi suges­ti­ilor. Noua formulă îi vizează pe elevii care intră în clasa a IX-a în anul şcolar 2026-2027 şi care vor termina liceul în 2030.

Examenul de bacalaureat va fi format din probe de competenţe lingvistice şi digitale, probe scrise comune indiferent de profil, două probe scrise obligatorii din aria profilului sau specializării, precum şi o probă scrisă suplimentară (proba F), în cadrul căreia vor fi evaluate competenţe generale din afara specializării.

Toate filierele, profilurile şi specializările vor susţine o probă „de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română” (A01), două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi moderne studiate, astfel: Limba modernă 1 - nivel B2 şi Limba modernă 2 - nivel B1/A2. De asemenea, elevii vor avea o probă C - scrisă/practică la Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC).

Probele comune vor fi susţinute în scris, indiferent de filieră, profil şi specializare, astfel: Limba şi literatura română (A1/A2/A3) şi Limba şi literatura maternă (D) - pentru elevii care au studiat în limba minorităţilor naţionale.

Proba E cuprinde două probe scrise, specifice profilului sau specializării. De exemplu, elevii de la filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea muzică, vor fi evaluaţi în cadrul probei scrise obligatorii la „Istoria muzicii şi forme muzicale”, iar la proba la alegere vor opta între „Teoria muzicii şi dicteu melodic”, Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Filosofie, Economie şi educaţie antreprenorială. În formula actuală a bacalaureatului, elevii de la filiera vocaţională nu au posibilitatea să dea probă la o disciplină de specialitate, deşi, cum este cazul „Teoriei muzicii şi dicteului melodic”, o studiază încă din clasa I.

La filiera vocaţională, profilul teologic, specializările „Teologie ortodoxă”, „Ghid turism religios”, „Patrimoniu cultural”, „Muzică bisericească”, liceenii vor susţine o probă scrisă obligatorie (E1) la „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” şi o probă scrisă la alegere (E2) dintre „Studiul Sfintei Scripturi”, „Dogmatică Ortodoxă” - specializarea „Teologie Ortodoxă”; „Geografía turismului religios ortodox” şi „Tehnologia activităţii de turism” - specializarea „Ghid religios”; „Studiul formelor şi desen” şi „Historia artelor - arta eclesială” - specializarea „Patrimoniu cultural”; „Muzică bisericească” şi „Istoria muzicii bizantine” - specializarea „Muzică bisericească”.

Proba scrisă (F) vizează competenţele de bază şi diferă, de asemenea, în funcţie de filieră, profil, domeniu şi specializare. Noutatea constă în faptul că elevii de la filiera teoretică, profilul real, şi cei de la filierele tehnologică şi vocaţională pot susţine această probă la disciplina Religie. (O.N.)