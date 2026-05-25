Meşteşuguri tradiţionale pentru elevi

Data: 29 Mai 2026

În perioada 29-30 mai, pe platoul din faţa Muzeului de Artă ­Populară din Constanţa, se va desfăşura „Târgul copiilor”, o manifestare educaţională menită să îi familiarizeze pe copii cu meşteşugurile tradiţionale. 
Vor participa, alături de meşteri populari, artizani şi creatori de jucării, preşcolari şi elevi de la şcolile din Constanţa. Aceştia din urmă vor prezenta creaţiile de inspiraţie populară pe care le-au realizat la orele de abilităţi practice sau în cadrul atelierelor muzeale. Luni, 1 iunie, copiii vor putea vizita gratuit Muzeul de Artă Populară Constanţa, în intervalul orar 9:00-15:00. (O.N.)

