Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Grădiniţe şi şcoli de vară în sectorul 3 

Grădiniţe şi şcoli de vară în sectorul 3 

Data: 29 Mai 2026

Autoritatea locală a sectorului 3 din Capitală asigură finanţarea programelor „Grădiniţa de vară” şi „Şcoala de vară” pentru mai mult de 9.200 de locuri. Înscrierile se fac online pe platforma disponibilă, primarie3.ro, începând cu 29 mai, de la ora 10:00, iar din 2 iunie vor fi analizate cererile. În perioada 8-12 iunie, vor fi confirmate locurile disponibile în cadrul celor două programe prin plata contribuţiei de hrană. „Beneficiarii au obligaţia unei prezenţe de minimum 70% din numărul total al zilelor de activitate, calculată cumulat pentru cele două luni de program (iulie - august). Dacă beneficiarul atinge sau depăşeşte pragul de 70%, participarea rămâne gratuită, însă dacă prezenţa cumulată rămâne sub 70%, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a achita suma de 500 de lei”, informează Primăria sectorului 3. Programul de funcţionare al celor două programe va fi pe perioada lunilor iulie - august, în intervalul orar 7:30-17:30 pentru grădiniţe, respectiv între orele 8:00 şi 17:00. (O.N.)

