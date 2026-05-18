Broşura admiterii  la liceu

Data: 22 Mai 2026

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a publicat pe site broşura admiterii în învăţământul liceal de stat, adresată absolvenţilor de gimnaziu care vor să acceadă în învăţământul liceal teoretic, dar şi celor interesaţi de filiera liceal-tehnologică sau traseul liceal tehnologic dual. Ghidul cuprinde informaţii referitoare la admiterea în alte judeţe, înscrierea şi calendarul admiterii, reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi planurile de şcolarizare pentru clasa a IX-a, seral şi cu frecvenţă.

ISMB organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS, Târgul educaţional „Vocaţia ta!”, care se va desfăşura pe platforma educaţională hubproedus.ro, iar în perioada 3-6 iunie 2026, în incinta Bibliotecii Naţionale a României, între orele 10:30-18:30. (O.N.)