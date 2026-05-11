Seminariştii vâlceni performează la antreprenoriat

Data: 15 Mai 2026

Echipa Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea s-a clasat pe primul loc la etapa judeţeană a competiţiei de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educaţie Antreprenorială”, care a reunit 12 echipe de liceeni. Seminariştii vâlceni vor reprezenta judeţul la etapa naţională care se va desfăşura în 26 mai 2026, la Bucureşti. Conceptul de business construit de elevii seminarului transformă consumul într-o experienţă activă, prin kituri de cultivare a plantelor comestibile, gândite ca experienţe educative, gastronomice şi de wellbeing.

Aflat la a IV-a ediţie, Maratonul pentru Educaţie Antreprenorială, iniţiat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea de Vest din Timişoara, Asociaţia Naţională a Antreprenorilor şi Banca Naţională a României (BNR) ca partener strategic, a atras mii de liceeni din toată ţară care au participat la semifinalele organizate în fiecare judeţ.

În Vâlcea, 12 echipe şi-au prezentat proiectele antreprenoriale în faţa juriului de specialitate şi a colegilor care i-au susţinut din sală. În urma deliberărilor, echipa „Bloomera” a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, coordonată de profesoara Mădălina-Arta Ionescu şi formată din elevii Andreea-Andrada Asprița, Mario-Octavian Bălan, Sorin-Mihai Duruinu, Mihai Manafu, Maryo-Răzvan-Cristian Sclipcea și Ștefan Urcior, s-a clasat pe prima treaptă a podiumului judeţean, performanţa elevilor asigurându-le un loc în marea finală a concursului care va avea loc în 26 mai, la Bucureşti.

Proiectul seminariştilor vâlceni propune „un concept de business ce transformă consumul într-o experienţă activă, prin kituri de cultivare a plantelor comestibile, gândite ca experienţe educative, gastronomice şi de wellbeing”, după cum reiese dintr-un comunicat al CONAF.

Podiumul a fost completat de elevii Liceului „Constantin Brâncoveanu” din Horezu şi cei ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Reprezentanţii CONAF au apreciat în mod deosebit viziunea tinerilor, creativitatea şi, mai ales, „înţelegerea remarcabilă a mecanismelor economice, a nevoilor concrete ale consumatorilor şi a procesului prin care o idee poate evolua într-un model de afacere viabil şi sustenabil”.

„După 22 de semifinale ale Maratonului pentru Educație Antreprenorială IV, pot spune, fără nici o ezitare, că România nu duce lipsă de copii inteligenți, de idei curajoase sau de visuri mari. La Râmnicu Vâlcea, cuvântul cheie a fost asumare. (...) Prin Maratonul pentru Educație Antreprenorială, noi creăm un spațiu în care tinerii învață că ideile lor merită rostite, că eșecul nu este o rușine, că emoția nu îi face slabi și că viitorul nu se cere cu voce joasă. Dacă acest program reușește ceva cu adevărat valoros, atunci reușește să îi facă pe tineri să îndrăznească din nou, să își asume ideile, vocea, diferențele și propriul drum”, a subliniat, într-un comunicat, Cristina Chiriac, președinta CONAF.

Elevii Seminarului din Râmnicu Vâlcea au obţinut în ultimele zile premii importante şi la alte competiţii naţionale şi judeţene prin elevele Narcisa Pătrașcu, locul 1 în cadrul Cupei României la Karate SHITO RYU, categoria Kumite WKF Feminin Junior - 50 kg şi locul 1 la Concursul judeţean de biologie „Bio­sfera”, respectiv Crina Maria Vasile - locul 2 la aceeaşi competiţie judeţeană. (O.N.)