Festival educaţional pentru sănătate

Data: 22 Mai 2026

Ajuns la cea de-a 4-a ediție, proiectul „Cresc Sănătos” aşteaptă participarea, în 24 mai 2026, a aproximativ 200 de copii la numeroase activităţi atractive şi educative, precum ateliere de gătit sănătos sau ateliere de plante medicinale, grădinărit şi apicultură. „Într-o lume în care copiii sunt expuşi obiceiurilor nesănătoase de la vârste tot mai mici, educația pentru sănătate devine una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face împreună. Corpul nostru are nevoie de hrană adevărată, iar prin ceea ce îi oferim arătăm de fapt că ne pasă ori nu de viaţa primită în dar”, subliniază coordonatoarea proiectului, Mihaela Brebu, specialist în nutriţie şi dietetician autorizat.

Activitățile educative ies din sala de clasă și se mută în aer liber şi curat, la marginea pădurii, unde copiii îşi vor asuma atât rolurile de învăţăcei, cât şi de dascăli, deoarece Festivalul de Educaţie pentru Sănătate „Cresc Sănătos - Copiii învață de la copii” aduce în prim-plan învățarea prin joacă şi prin puterea exemplului, „oferindu-le celor mici, dar și celor mai mari, ocazia de a descoperi obiceiuri sănătoase într-un mod interactiv și autentic, direct de la copii”.

Organizat în acest an de Asociația URBIK, împreună cu Organizația Națională Cercetașii României - Filiala „C-tin Sapatino” Iași, festivalul se va desfăşura, la Oaza Taină Vie (capăt Bârnova - Iaşi), unde sunt aşteptaţi să participe cât mai mulţi copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani, însoţiţi de părinţi sau cadre didactice. Organizatorii şi-au propus ca şi la această ediţie să ofere copiilor şi adulţilor informaţii preţioase, sprijin şi exemple concrete „care pot schimba vieți pe termen lung”.

„Într-o lume în care copiii sunt expuşi obiceiurilor nesănătoase de la vârste tot mai mici, educația pentru sănătate devine una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face împreună: părinţi, profesori, specialişti. Credem că schimbarea începe cu pași mici, făcuți împreună, iar proiectul «Cresc Sănătos» face parte din acest deziderat”, a transmis coordonatoarea proiectului, Mihaela Brebu, specialist în nutriţie şi dietetician autorizat cu experiență clinică de aproape 10 ani în Spitalul Providenţa al Arhiepiscopiei Iaşilor, precum şi promotor a numeroase proiecte ce vizează educația pentru sănătate. Festivalul va fi, totodată, o oportunitate pentru copii de a-și dezvolta abilități noi, de a colabora și de a învăța unii de la alții, într-un mediu sigur şi plin de voie bună.

Pe parcursul întregii zile de duminică, în intervalul 10:00- 8:00, se vor desfăşura activităţi atractive şi educative precum ateliere de gătit sănătos, ateliere despre natură și stil de viață sustenabil, ateliere de plante medicinale și grădinărit, atelier de apicultură, ateliere creative „Hike tematic” în natură. De asemenea, va fi susţinută o prelegere pe tema „Stil de viață și alimentație”, iar un grup de copii defavorizaţi va primi o masă caldă oferită de unul dintre parteneri. Participanţii vor fi răsfăţaţi cu surprize şi, bineînţeles, premii pentru cei mai curioşi şi creativi copii. Intrarea la eveniment va fi gratuită. (O.N.)