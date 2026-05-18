Platformă online pentru studierea limbii române

Data: 22 Mai 2026

Alteţa Sa Regală Principele Radu a propus, în cadrul unei întrevederi oficiale cu ministrul educaţiei din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online dedicată aprofundării limbii române de către toţi cetăţenii moldoveni, indiferent de vârstă. Noua platformă ar urma să fie dezvoltată, scrie Agerpres, în baza unui parteneriat cu compania Google România, iar de acest instrument vor putea beneficia nu doar cetăţenii Republicii Moldova, ci şi românii din Ucraina, Bulgaria sau cei din diaspora.

„Am vorbit cu Google România, care acum a ajuns un hub regional, la Bucureşti fiind un centru care acoperă întregul Sud-Est european, iar directorul Google România ştie de la noi despre acest proiect şi a transmis că este dispus să facă un portal, în care să se poată învăţa limba română la toate nivelele şi vârstele”, a afirmat Principele Radu. Platforma ar urma să fie realizată fără a implica Republica Moldova din punct de vedere financiar.

Alteţa Sa Regală a propus, de asemenea, crearea unui corp profesoral format din cadre didactice pensionare din România care să predea, pentru câteva luni, cursuri de limbă română în unităţile de învăţământ din Republica Moldova. O soluţie ar putea fi reprezentată şi de studenţii români care să participe pe perioada vacanţelor la cursuri de predare a limbii române în cadrul unor ateliere de lucru sau cluburi lingvistice.

Ministrul educaţiei de la Chişinău s-a arătat deschis la propunerile venite din partea Casei Regale a României, subliniind că extinderea învăţământului în limba română reprezintă o problemă de siguranţă naţională. „(…) Şansa de a utiliza cel puţin nişte resurse bine pregătite care să expună tânărul la educaţie de calitate şi la resurse bine făcute ar fi de mare ajutor. Noi, oricum, voiam să explorăm o idee prin care, pentru şcolile mici din mediul rural, unde avem penurie de cadre, să putem oferi acces la profesori buni la distanţă“, a declarat ministrul Dan Perciun, citat de Agerpres. (O.N.)