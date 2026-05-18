Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Platformă online pentru studierea limbii române

Platformă online pentru studierea limbii române

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 22 Mai 2026

Alteţa Sa Regală Principele Radu a propus, în cadrul unei întrevederi oficiale cu ministrul educaţiei din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online dedicată aprofundării limbii române de către toţi cetăţenii moldoveni, indiferent de vârstă. Noua platformă ar urma să fie dezvoltată, scrie Agerpres, în baza unui parteneriat cu compania Google România, iar de acest instrument vor putea beneficia nu doar cetăţenii Republicii Moldova, ci şi românii din Ucraina, Bulgaria sau cei din diaspora. 

„Am vorbit cu Google România, care acum a ajuns un hub regional, la Bucureşti fiind un centru care acoperă întregul Sud-Est european, iar directorul Google România ştie de la noi despre acest proiect şi a transmis că este dispus să facă un portal, în care să se poată învăţa limba română la toate nivelele şi vârstele”, a afirmat Principele Radu. Platforma ar urma să fie realizată fără a implica Republica Moldova din punct de vedere financiar.  

Alteţa Sa Regală a propus, de asemenea, crearea unui corp profesoral format din cadre didactice pensionare din România care să predea, pentru câteva luni, cursuri de limbă română în unităţile de învăţământ din Republica Moldova. O soluţie ar putea fi reprezentată şi de studenţii români care să participe pe perioada vacanţelor la cursuri de predare a limbii române în cadrul unor ateliere de lucru sau cluburi lingvistice.

Ministrul educaţiei de la Chişinău s-a arătat deschis la propunerile venite din partea Casei Regale a României, subliniind că extinderea învăţământului în limba română reprezintă o problemă de siguranţă naţională. „(…) Şansa de a utiliza cel puţin nişte resurse bine pregătite care să expună tânărul la educaţie de calitate şi la resurse bine făcute ar fi de mare ajutor. Noi, oricum, voiam să explorăm o idee prin care, pentru şcolile mici din mediul rural, unde avem penurie de cadre, să putem oferi acces la profesori buni la distanţă“, a declarat ministrul Dan Perciun, citat de Agerpres. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   online
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Invenţii ale studenţilor români Educaţie
    Invenţii ale studenţilor români

    Două vehicule solare, realizate de studenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), vor reprezenta România la competiţia internaţională „iLumen European Solar Challenge”, care va reuni aproximativ

    22 Mai, 2026
  • Festival educaţional pentru sănătate Educaţie
    Festival educaţional pentru sănătate

    Ajuns la cea de-a 4-a ediție, proiectul „Cresc Sănătos” aşteaptă participarea, în 24 mai 2026, a aproximativ 200 de copii la numeroase activităţi atractive şi educative, precum ateliere de gătit

    22 Mai, 2026
  • Broşura admiterii  la liceu Educaţie
    Broşura admiterii  la liceu

    Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a publicat pe site broşura admiterii în învăţământul liceal de stat, adresată absolvenţilor de gimnaziu care vor să acceadă în învăţământul liceal

    22 Mai, 2026
  • Doamne, dă-mi această apă! Educaţie
    Doamne, dă-mi această apă!

    În mod paradoxal (căci ce altceva este firescul lui Dumnezeu?), anul acesta singură Ortodoxia a avut o prăznuire neumbrită de conflictul din Orientul Mijlociu a celei mai însemnate sărbători ale sale.

    18 Mai, 2026
TOP 6 Educaţie