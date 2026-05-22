Eroii neamului, modele pentru elevii de astăzi

Ca un ecou parcă îmi vin în minte cântecele patriotice „Pui de lei”, „Imnul eroilor” sau „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”. Sunt cântece dragi care nu s-au stins vreodată în inima mea. Le-am învățat în anii dintâi ai școlii primare și le port cu mine ca pe o moștenire sfântă, vie și neprețuită. În fiecare an, în preajma sărbătorii Înălțării, ne adunam cu toţi copiii satului la biserica din comunitatea noastră. Sub îndrumarea părintelui duhovnic, repetam cu emoție aceste cântece patriotice care răsunau, apoi, solemn în ziua Înălțării Domnului. Era mai mult decât o simplă întâlnire, era o lecție de iubire pentru neam și credință.

Tot atunci am învățat cât de importantă este cinstirea eroilor neamului românesc, a acelor oameni curajoși care și-au jertfit viața pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. Ei nu au plecat niciodată cu adevărat dintre noi. Înaintașii noștri sunt încă vii prin faptul că noi, urmașii lor, le păstrăm memoria.

Sunt învățături frumoase și luminoase, pe care le păstrez mereu în inimă. Iar din 1996, aproape în fiecare an, de sărbătoarea Înălțării Domnului, am încercat să îi îndrum și pe elevii mei spre cunoașterea acestor valori morale și spirituale, pentru ca ele să rămână vii în ființa noastră și să lumineze mai departe sufletele celor ce vin după noi.

Prăznuită la 40 de zile după Sfintele Paști, întotdeauna într-o zi de joi, ocupă un loc aparte în spiritualitatea creștină. Ea amintește momentul sfânt în care Domnul nostru Iisus Hristos, după Învierea Sa din morți, S-a înălțat la cer în fața ucenicilor Săi, de pe Muntele Măslinilor, binecuvântându-i și făgăduindu-le trimiterea Duhului Sfânt. Relatat în Sfânta Scriptură, acest moment marchează împlinirea lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos pe pământ.

Dincolo de dimensiunea sa istorică și liturgică, sărbătoarea poartă un sens profund spiritual: chemarea omului spre depășirea condiției trecătoare și orientarea către viața veșnică. Hristos Se înalță la cer, dar nu Se îndepărtează de lume, ci rămâne prezent în viața credincioșilor prin har, rugăciune și comuniunea Bisericii. Astfel, Înălțarea devine o lumină care orientează existența spre sens, speranță și împlinire lăuntrică. Prin această taină sfântă, ni se arată că scopul vieții omului îl reprezintă dobândirea vieții veșnice și apropierea de Dumnezeu.

În România, sărbătoarea Înălțării Domnului are și o profundă semnificație națională, fiind consacrată, totodată, ca Ziua Eroilor, când sunt pomeniți și cinstiți toți cei care și-au jertfit viața pentru apărarea credinței, a neamului și a țării. Sunt comemorați soldații căzuți pe câmpurile de luptă, martirii din închisori, luptătorii pentru libertate, precum și toți cei care au suferit pentru ca noi să putem trăi astăzi în pace și demnitate. În conștiința națională, eroii neamului rămân modele de curaj, sacrificiu și iubire de patrie. Aceștia nu au luptat pentru interese personale, ci pentru binele comun și pentru viitorul poporului român. Mulți dintre ei erau foarte tineri, apropiindu-se ca vârstă de elevii de liceu de astăzi, însă au avut puterea de a pune binele țării mai presus de propria viață. De aceea, exemplul lor de jertfă și devotament trebuie cunoscut, prețuit și transmis mai departe fiecărei generații.

Jertfa nu este zadarnică

Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor se întâlnesc în mod simbolic într-un mesaj profund: jertfa nu este zadarnică. Așa cum Iisus Hristos, prin Cruce și Înviere, a adus mântuirea lumii, tot astfel eroii neamului, prin jertfa lor, au adus libertate și demnitate poporului român. Atât Hristos, cât și eroii ne învață că iubirea adevărată presupune sacrificiu. De aceea, școala are datoria de a păstra vie memoria eroilor și de a transmite tinerilor valorile pentru care aceștia au luptat: credința, demnitatea, iubirea de neam și respectul față de istorie.

Este necesar ca elevii de astăzi să înțeleagă faptul că libertatea și pacea de care ne bucurăm nu au fost câștigate ușor, ci prin jertfa și curajul celor care au pus binele țării mai presus de propria viață. Cunoașterea faptelor eroilor contribuie la formarea caracterului tinerilor, inspirându-i să devină oameni responsabili, demni și atașați de valorile autentice ale poporului român.

Pentru elevii de astăzi, Înălțarea Domnului este o lecție importantă despre credință, speranță și responsabilitate. Tinerii trăiesc într-o lume plină de provocări, în care valorile morale sunt adesea puse la încercare. Într-o societate în care graba și indiferența față de valori pot deveni obișnuințe, Hristos ne îndeamnă să privim mai sus, spre cer, adică spre idealuri curate: adevăr, respect, iubire, milostenie și bunătate. Elevul de astăzi are nevoie și de formare sufletească. Astfel, școala și familia trebuie să devină parteneri pentru a forma caractere puternice, oameni sinceri și responsabili. Înălțarea Domnului ne amintește că adevărata valoare a omului stă în frumusețea sufletului și în faptele bune pe care le săvârșește.

Forme de eroism în societatea de azi

Ziua Eroilor este o ceremonie oficială de depunere a coroanelor de flori, dar și o zi a memoriei și a recunoștinței. A ne aminti de eroi înseamnă a nu uita cine suntem și de unde venim. Un popor care își uită eroii riscă să își piardă identitatea și valorile fundamentale. Pentru elevii de astăzi, cinstirea eroilor trebuie să devină o datorie morală și spirituală. Aceasta se poate realiza prin participarea la activități culturale și educative, prin vizitarea monumentelor istorice sau, pur și simplu, prin respectul față de trecut și jertfa înaintașilor. În societatea de astăzi există forme de eroism: să spui adevărul, să ajuți pe cineva aflat în nevoie, să îți respecți părinții și profesorii, să înveți cu seriozitate sau să rămâi cinstit într-o lume care, uneori, promovează opusul acestor valori. A fi bun, drept și credincios reprezintă o formă de curaj și demnitate.

Societatea are nevoie de viitori cetățeni care să înțeleagă importanța responsabilității față de ceilalți și față de comunitatea din care fac parte. Modelele autentice nu trebuie căutate doar în lumea virtuală sau pe rețelele sociale, ci și în paginile istoriei, în viețile sfinților și în exemplul eroilor care au apărat credința cu preţul vieţii. Biserica Ortodoxă Română păstrează cu sfințenie această legătură dintre Înălțarea Domnului și pomenirea eroilor. În fiecare an, în această zi, în biserici și la monumentele eroilor se săvârșesc slujbe speciale de pomenire şi comemorare.

Profesorii au și ei un rol important în transmiterea acestor valori. Orele de religie, istorie și limba română pot deveni spații de reflecție asupra identității, credinței și datoriei față de neam. Educația adevărată înseamnă acumulare de cunoștințe, dar și formarea unei conștiințe curate.

Familia rămâne primul loc în care copilul învață respectul pentru Dumnezeu și pentru eroi. Dacă părinții vorbesc cu dragoste despre credință, despre bunici, despre istoria familiei și despre jertfa celor din trecut, copilul va înțelege mai ușor importanța recunoștinței și a respon­sabilității.

Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor reprezintă două mari repere spirituale și naționale care trebuie înțelese în profunzime de către elevii de astăzi. Corelate, acestea ne arată că viața capătă sens atunci când este trăită cu credință, iubire și respect față de ceilalți. Hristos ne cheamă spre înălțare sufletească, iar eroii neamului ne descoperă puterea jertfei.

Dacă tinerii vor ști să prețuiască valorile credinței, ale demnității și ale recunoștinței, vor deveni oameni de succes și cetățeni responsabili, adevărați purtători ai acestor valori în lume. Iar aceasta mi se pare cea mai frumoasă biruință. „Eroi au fost, eroi sunt încă; Și-or fi în neamul românesc!; Căci rupți sunt ca din tare stâncă; Românii orișiunde cresc” (Ioan S. Nenițescu, Pui de lei, vers care face parte din volumul Pui de lei. Poesii eroice și naționale, publicat în 1891).