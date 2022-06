Şcolarizarea copiilor, afectată la un nivel record 

Data: 24 Iun, 2022

Sub efectul conjugat al mai multor crize, la nivel modial, numărul copiilor a căror şcolarizare a fost afectată în acest an a ajuns la 222 de milioane, de trei ori mai multă faţă de 2016. „Aceasta înseamnă 222 milioane de visuri distruse”, a arătat Yasmine Sherif, directoarea fondului ONU pentru educaţie în situaţie de urgenţă, transmite AFP, potrivit Agerpres. Cifra „scandaloasă”, care îi cuprinde pe tinerii sub 18 ani ce trăiesc, în majoritate, în zone de conflict, constituie un „record”. 222 milioane de copii, aproximativ o treime, sunt complet deşcolarizaţi, iar mai mult de jumătate (mai exact 119,6 milioane) merg la şcoală „fără a atinge un nivel de competenţă minimal, mai ales în ceea ce priveşte matematica şi cititul”. (O. N.)