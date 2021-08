„Şcolarizarea tuturor copiilor ar trebui să fie prioritară”

Data: 12 Aug, 2021

Prima grijă a noastră ar trebui să fie școlarizarea tuturor copiilor și prevenirea abandonului școlar; altă grijă ar trebui să fie asigurarea tuturor școlilor cu învățători și profesori buni, bine pregătiți, după cum afirmă academicianul Ioan Aurel Pop (foto), preşedintele Academiei Române.

Totodată, acesta subliniază că introducerea unor noi discipline în programa şcolară reprezintă „o falsă problemă a şcolii româneşti”, şcoala având nevoie, înainte de înlocuirea materiilor vechi cu unele noi, „de măsuri drastice organizatorice, de reaşezarea ei pe un făgaş normal, bine arătat nouă de Spiru Haret, de Petru Poni şi chiar de Mihai Eminescu (care a fost o vreme inspector şcolar)”.

Preşedintele prestigiosului for de cultură aminteşte, potrivit Agerpres, anunţul despre o nouă materie şcolară care ar putea să fie predată începând cu anul 2022 în şcolile din România, educaţia cinematografică, pe care o caracterizează drept una dintre „extravaganţele acestei veri buclucaşe”, şi trece în revistă mai multe propuneri privind introducerea unor discipline în programa şcolară - educaţia financiar-bancară, antreprenorială, protecţia mediului ori educaţia sexuală -, subliniind însă că „dacă facem un calcul simplu, ajungem la concluzii complet nerealiste”. „Şcoala noastră nu are nevoie acum neapărat de schimbarea numelui materiilor, de introducerea de noi discipline încheiate cu medii trimestriale (semestriale), de cruţarea memoriei elevilor, ca să le fie mintea odihnită. Dacă crede cineva că fetele minore nasc înainte de vreme sau că îşi încep viaţa sexuală prea repede sau că nu respectă igiena sau că sunt surprinse traversând strada în afara trecerilor de pietoni etc. pentru că nu învaţă la şcoală nimic despre sex, despre naşteri, despre curăţenie sau despre circulaţia pe drumurile publice, se înşală amarnic. Ele fac toate aceste lucruri fiindcă provin - în mare măsură - din familii dezorganizate, pentru că nu merg deloc la şcoală sau pentru că abandonează şcoala după o clasă sau două. Adică, pentru că nu beneficiază deloc de educaţie organizată”, spune Ioan-Aurel Pop. (O. N.)