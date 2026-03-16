Teatru pentru un Bac de nota 10 

Data: 20 Martie 2026

Maratonul cultural „Teatru pentru Bac” a început luni, 16 martie 2026, cu spectacolul „Luceafărul”, după Mihai Eminescu, studenţii de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din Bucureşti aducând pe scenă personajele și conflictele din literatura română studiată pentru examenul de bacalaureat. Liceenii şi profesorii se pot înscrie pentru a participa gratuit la spectacolele de teatru educațional, desfășurate în urma parteneriatului dintre UNATC și Universitatea Politehnica Bucu­rești.

Potrivit organizatorilor, prin dramatizarea textelor din programa școlară proiectul transformă pregătirea pentru examen într-o experiență culturală interactivă, care îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine operele literare. „Universitatea Politehnica București își propune să fie un spațiu deschis pentru tineri, în care educația întâlnește inovația, dar și cultura. Prin proiectul «Teatru pentru BAC», realizat împreună cu UNATC, aducem literatura română mai aproape de elevi și transformăm pregătirea pentru examen într-o experiență culturală autentică”, a declarat Mih­nea Costoiu, rectorul Univer­si­tății Politehnica, citat de Agerpres. Toate spectacolele sunt urmate de o sesiune de Q&A între actori și spectatori cu privire la aspectele operei literare și experiența spectacolului.

Vineri, 20 martie 2026, sunt programate trei reprezentaţii pentru „Iona”, de Marin Sorescu, sâmbătă, 21 martie 2026, liceenii vor putea viziona „Maitreyi”, după Mircea Eliade, iar duminică, 22 martie 2026, se va juca „Moromeții”, după Marin Preda.

În primele trei zile ale săptămânii viitoare vor mai avea loc spectacolele „Povestea lui Harap-Alb”, după Ion Creangă, „Enigma Otiliei”, după George Călinescu, şi „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale. (O.N.)