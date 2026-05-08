Transmiterea tradițiilor către tinerele generații

În viața liturgică a Bisericii, fiecare gest, oricât de simplu ar părea, poartă în sine o încărcătură duhovnicească profundă. Prepararea prescurilor, lucrare discretă și adesea trecută cu vederea, se află în strânsă legătură cu taina Proscomidiei, momentul în care darurile de pâine și vin sunt aduse înaintea lui Dumnezeu și pregătite pentru a fi sfințite în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, prescura devine expresia concretă a participării credincioșilor la Jertfa Euharistică, rod al muncii și al rugăciunii.

Pentru generațiile tinere, apropierea de aceste realități nu se realizează doar prin explicații, ci mai ales prin experiență directă. Atunci când sunt introduși în înțelesul acestor gesturi, copiii descoperă treptat că fiecare lucrare, oricât de mică, are un rost în cadrul Dumnezeieștii Liturghii. Astfel, se naște o legătură vie între viața de zi cu zi și trăirea credinței, iar participarea la slujbă nu mai este percepută ca un act exterior, ci ca o implicare personală.

Transmiterea tradiției nu presupune doar conservarea unor obiceiuri, ci mai ales împărtășirea unui mod de viață centrat pe Sfânta Liturghie. În acest fel, fiecare generație devine purtătoare a unei moșteniri vii, în care credința se exprimă prin fapte, iar gesturile liturgice capătă sens prin participare și înțelegere.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în cadrul parohiei cu hramurile „Sfântul Ioan Gură de Aur” și „Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel”, din comuna Bogați, Protoieria Topoloveni, s-a desfășurat activitatea „Atelierul de prescuri”. În urma unui parteneriat încheiat la începutul anului școlar între Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca zăpada” din municipiul Pitești și Parohia Glâmbocel-Deal, dincolo de activitățile desfășurate în unitatea de învățământ, două grupe de preșcolari s-au bucurat de un moment special în cadrul programului „Săptămâna verde”. Însoțiți de cadrele didactice Mirela Teodorescu, Roxana Stroe, Rodica Nițulescu, Andreea Îță și Ionela Oproiu, aproximativ 50 de preșcolari de la Grupa „Iepurașilor” și Grupa „Isteților” au poposit în biserica Parohiei Glâmbocel-Deal, unde s-a realizat un atelier de făcut prescuri. Am coordonat activitatea alături de prof. asist. drd. Anastasia Stan şi împreună cu voluntarii „Asociației Academia de zâmbete București”, care au făcut cunoscute tainele pregătirii pâinilor speciale numite prescuri, ce se aduc înaintea Sfântului Jertfelnic.

În cadrul atelierului, copiii au învățat care sunt elementele din care se realizează o prescură. Coordonatorii activității au exemplificat înaintea copiilor modul în care se adaugă elementele necesare în bol, făina, apa, drojdia și sarea. Aceștia au învățat faptul că este foarte important ca toate elementele să fie puse făcând semnul Sfintei Cruci și, de asemenea, au înțeles că este bine să avem o rugăciune continuă în timp ce desfășurăm activitatea. Majoritatea celor prezenți cunoșteau rugăciunea „Tatăl nostru”, astfel că aceasta a fost cea mai rostită rugăciune, însă atât cadrelor didactice, cât și preșcolarilor li s-a transmis că în timpul activităților se pot rosti și rugăciuni mai scurte precum: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul”, „Doamne, miluiește!”, „Doamne, ajută-mă!”, „Doamne, luminează-mă!” ș.a.

Modalitatea pregătirii aluatului este una deosebită, întrucât ingredientele trebuie bine frământate fie manual, cu mâinile, fie cu un robot de bucătărie, apoi, după ce compoziția este omogenă, se lasă aluatul să crească. Voluntarii s-au ocupat de împărțirea și distribuirea aluatului preșcolarilor, astfel că fiecare participant a avut de frământat și modelat câte o bucățică din aluatul pregătit, punând în practică ceea ce au învățat anterior, şi anume rostirea unor rugăciuni în timp ce lucrează.

După terminarea modelării aluatului, copilașii au ascultat explicarea simbolismului peceții IS HS NI KA și a celorlalte elemente care se observă sculptate în pristolnicul de lemn. De asemenea, li s-a explicat modul cum ei primesc Sfânta Împărtășanie atunci când merg la biserică, iar împreună cu voluntarii au pus pecetea pe aluat, care mai apoi a fost pus în cuptor.

Din mărturiile participanților:

„Mi-a plăcut că am făcut prescuri la biserică și că am fost miruiți de părinte.” (Andrei, 5 ani)

„Am făcut prescuri la biserică și am pus ștampila pe ele. Mi-a plăcut mult și vreau să mai venim la biserică.” (Vladimir, 4 ani)

„A fost frumos că am participat la atelierul de prescuri de la biserică. Mi-a plăcut că am participat împreună cu colegii mei.” (Flavia, 6 ani)

„Mi-a plăcut că prescurile noastre de la biserică au fost gustoase și că am făcut ceva bun pentru Doamne, Doamne.” (Anais, 5 ani)

„Eu am făcut o prescură mică pe care am luat-o acasă și m-am bucurat când a venit părintele să o vadă.” (Amira, 5 ani)

„Mi-a plăcut foarte mult că am mers la biserică împreună cu colegii mei și cu doamnele educatoare. Mie îmi plac foarte mult prescurile și sunt cele mai gustoase pâini mici.” (Efrem, 5 ani)

„Mi-a plăcut foarte mult că am modelat aluatul și am făcut prescuri. Nu am mai făcut niciodată până acum.” (Karina, 6 ani)

„M-am bucurat când voluntarii mi-au dat forma să pun pe aluatul modelat de mine și a ieșit o prescură, o prescură frumoasă!” (Rareș, 6 ani)

„Rugăciunea spusă împreună m-a făcut să mă simt liniștit și mai aproape de Dumnezeu. A fost un moment frumos.” (Edi, 6 ani)

„Părintele ne-a explicat ce trebuie să facem înainte să frământăm prescurile și am înțeles mai bine cât de important este să facem totul cu grijă și credință și să facem mereu semnul Crucii înainte să lucrăm.” (Sofia, 6 ani)

„Mi-a plăcut activitatea de astăzi pentru că am învățat lucruri noi și am lucrat împreună. A fost o experiență deosebită la biserică.” (Sara, 6 ani)

„Mi-a plăcut astăzi la biserică! Mi-au plăcut prescura și prăjitura primită! Mi-a plăcut și că l-am sărbătorit pe Efrem! Iconița primită o pun sub pernă.” (Andreas, 6 ani)

La încheierea activității, bucuria celor mici s-a împletit cu darurile primite, fiecare copil plecând acasă cu o prescură frământată chiar de mâinile sale, ca semn al implicării și al întâlnirii personale cu această lucrare binecuvântată. Alături de acestea, dulciurile pregătite cu grijă de gospodinele Parohiei Glâmbocel- Deal au adus un plus de căldură și generozitate, iar iconițele oferite au rămas ca o mărturie vie a momentului trăit și ca îndemn la păstrarea legăturii cu Dumnezeu.

Astfel, finalul întâlnirii nu a însemnat doar încheierea unei activități obișnuite, ci începutul unei lucrări lăuntrice, în care semințele credinței, sădite cu răbdare și dragoste, sunt chemate să rodească în timp. Prin gesturi simple, dar încărcate de sens, copiii au fost introduși în frumusețea tradiției și, totodată, în profunzimea vieții liturgice, purtând mai departe, în sufletele lor curate, lumina unei experiențe care îi apropie de Biserică și de valorile ei nepieritoare.