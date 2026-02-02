Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Educaţie Vacanţa de schi

Vacanţa de schi

Educaţie
Data: 06 Feb 2026

Săptămâna de vacanţă cunoscută ca „vacanţa de schi” este programată, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026. Primii elevi şi preşcolari care intră în vacanţă de luni, 9 februarie, sunt din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Timiş. Din 16 februarie urmează cei din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, Bihor, Sălaj, Iaşi şi Tulcea. Modulul 4 de studii va începe, după caz, în 16 februarie 2026, respectiv 23 februarie 2026 sau 2 martie 2026 şi va dura până la 3 aprilie 2026, când elevii vor ­intra în vacanţa de primăvară. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” (începute din 8 septembrie 2025) se vor desfă­șura până în 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. (O.N.)

