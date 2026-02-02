UNICEF România a dat publicităţii rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, care furnizează informații obiective despre competențe
Vacanţa de schi
Săptămâna de vacanţă cunoscută ca „vacanţa de schi” este programată, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026. Primii elevi şi preşcolari care intră în vacanţă de luni, 9 februarie, sunt din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Timiş. Din 16 februarie urmează cei din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, Bihor, Sălaj, Iaşi şi Tulcea. Modulul 4 de studii va începe, după caz, în 16 februarie 2026, respectiv 23 februarie 2026 sau 2 martie 2026 şi va dura până la 3 aprilie 2026, când elevii vor intra în vacanţa de primăvară. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” (începute din 8 septembrie 2025) se vor desfășura până în 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. (O.N.)