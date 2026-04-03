Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Vacanţă pentru elevi

Vacanţă pentru elevi

Data: 03 Aprilie 2026

Astăzi, 3 aprilie, este ultima zi de şcoală pentru preşcolari şi elevi, urmând ca de mâine aceştia să intre în vacanţa de primăvară. Activitatea didactică în învăţământul preuniversitar se va relua miercuri, 15 aprilie, iar ultimul modul de învăţare din acest an şcolar se va încheia, pentru majoritatea elevilor, în data de 19 iunie. Elevii claselor a XII-a şi a VIII-a vor termina mai devreme cursurile anului şcolar 2025-2026, în data de 5 iunie, respectiv 12 iunie. Atât elevii, cât şi profesorii vor mai beneficia de alte două zile libere: vineri, 1 mai, Ziua Internaţională a Muncii, şi luni, 1 iunie, Ziua Sfintei Treimi (Rusalii) şi Ziua Internaţională a Copilului. (O.N.)

