Cea mai mare retrospectivă a lui Theodor Aman

Art Safari este numele sub care se desfăşoară de câţiva ani, în Bucureşti, cel mai amplu şi mai iubit eveniment de artă plastică din România. Ediţia a 9-a, deschisă anul acesta din 12 mai, se va închide pe 7 august şi este organizată în Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureştiului. Iubitorii de artă încă mai pot admira lucrări de Theodor Aman, Picasso şi Dali, Marcel Iancu, Irina Dragomir, dar şi fotografii ale celebrei artiste germane Barbara Klemm. Din interviul acordat de Ioana Ciocan, managerul general Art Safari, aflăm mai multe detalii despre modul de organizare, despre latura educativă a acestui proiect artistic de anvergură şi despre ediţia din această toamnă, care va bucura publicul cu alte lucrări valoroase de artă românească şi universală.

Doamnă Ioana Ciocan, Art Safari a ajuns deja la ediţia a 9-a. Ce a rămas constant în organizare de la o ediţie la alta?

Ce a rămas constant în ultimul deceniu: entuziasmul nostru, dorința de a pune arta pe agenda de timp liber a oamenilor, de a evolua tot timpul, de a organiza impecabil evenimentul, de a bate record după record. Grija pentru publicul nostru este în top, îi ascultăm mereu feedback-ul, cerințele și, credeți-mă, este foarte pretențios. Își dorește de la noi lucruri realizate perfect, la nivel occidental. Publicul ne cere să facem recuperări de artă pentru marii maeștri, ne cere artă contemporană, artă inter­națională de prestigiu, iar noi respectăm de fiecare dată ce ne cere publicul.

Întrucât aţi obişnuit publicul ca de fiecare dată să aduceţi în atenţie un artist român din categoria maeştrilor, a clasicilor, acum ni-l propuneţi pe Theodor Aman. Ce lucruri mai deosebite, poate chiar necunoscute, pot descoperi vizitatorii în cadrul acestei colecţii expuse acum?

Putem spune că este cea mai mare retro­spectivă din ultimul secol a marelui maestru Theodor Aman. Și o șansă unică de a descoperi opera acestuia mai mult decât am văzut în manualele de istorie. Peste 155 de lucrări au fost aduse de la muzee din țară și din colecții private care înfățișează nu doar întâmplări istorice, ci și petreceri de secol al XIX-lea, personalități ale epocii, flori, peisaje, grădini. Mulțumim partenerului nostru, Muzeul Municipiului București, și curatoarei Elena Olariu, pentru tot sprijinul oferit în realizarea acestei retrospective. Sigur, nu trebuie ratată colecția sa de picturi istorice, monumentale, precum Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare căzând de pe cal în bătălia de la Scheia, Mihai Viteazul primind pe solii turci cu daruri din partea sultanului, Mihai Viteazul contemplând capul lui Andrei Bathory, Unirea Principatelor, Hora Unirii de la Craiova, Lupta de la Alma, Constituanta, Conspiratorii, Răpirea cadânelor. Este unică în istoria artei românești. Dar nici peisajele lui Theodor Aman, care încântă privirile vizitatorilor, multe dintre aceste picturi fiind instantanee realiste, realizate în momentele în care chiar el călătorea sau se relaxa şi surprindea personajele şi peisajele din jurul său. Apoi, o altă parte interesantă a expoziției este seria de naturi moarte, prin care Theodor Aman încearcă să transmită, subtil, în stilul caracteristic, câteva mesaje precum efemeritatea vieții, salvarea prin cunoaștere. Reprezentative sunt și lucrările sale cu fructe sau flori, acestea fiind simboluri ale tinereții și ale senzualității, alături de care plasează obiecte fragile de sticlă sau de porțelan, lumânări în sfeșnice, cărţi de joc, bani, mici obiecte vestimentare feminine, superbe bijuterii, dar și cutii de chibrituri, țigarete fumate, multe dintre acestea ducându-ne cu gândul la efemer și la sfârșit. Îi invităm, așadar, pe iubitorii de artă să privească atent și să descopere aceste obiecte introduse subtil de artist în lucrările sale. Și tot aici au șansa să vadă nu una, ci două lucrări foarte valoroase, evaluate la 350.000 de euro fiecare.

Ce ne puteţi spune despre colaborarea cu muzee din ţară şi străinătate, dar şi cu colecţionarii particulari?

Grație acestor colaborări, Art Safari reușește să aducă arta națională și internațională de prestigiu mai aproape de iubitorii de frumos din România. La fiecare ediție expunem povești și culturi noi prin creațiile artiștilor străini, alături de artă românească de patrimoniu și arta noastră contemporană. Reușim astfel să stârnim curiozitatea și să aducem oamenii mai aproape de artă. Arta trebuie să circule! E bine să permitem patrimoniului să circule prin toată țara, dar și peste hotare. Doar așa îi putem face cunoscuți pe artiștii români și la noi (știu că este surprinzător!), dar și în străinătate. Dacă lucrările stau doar într-un singur muzeu, au acces la ele doar oamenii din acel oraș și poate câțiva turiști. Dacă facem schimb de lucrări între muzee sau, cum este la Art Safari, colecționarii privați oferă lucrările pentru o anumită perioadă, mult mai mulți oameni le vor descoperi și se vor bucura de ele. Astfel, avem toți de câștigat. Și mă bucur enorm că există deschidere atât din partea directorilor muzeelor din țară și din afară, cât și din partea colecționarilor privați de a ne împrumuta opere, de a le introduce în circuitul public. De exemplu, la această ediție, în premieră națională, am organizat două expoziții temporare în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și cu Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, făcând schimb de exponate. La Art Safari, publicul și-a dat întâlnire cu celebra girafă de la Antipa și a descoperit invenţii extraordinare, în timp ce la Antipa și MNT vizitatorii au făcut cunoștință cu Irina Dragomir și lucrările sale pline de culoare și cu opera plină de povești a lui Felix Aftene. Oamenii au reacționat foarte bine, au primit cu bucurie inițiativele noastre, deci cu siguranță vom continua astfel de parteneriate.

Vă rog să ne oferiţi câteva informaţii despre ediţia pe care o pregătiţi pentru această toamnă, începând cu 23 septembrie.

La ceas aniversar, Victoria&Albert Museum London, unul dintre cele mai mari muzee de artă și design din lume, vine în premieră la București (AV&A Exhibition - Touring the World)! Oamenii vor avea ocazia să descopere arta lui John Constable, unul dintre cei mai mari pictori peisagiști din toate timpurile, la Palatul Dacia-România. O manifestare despre care se va vorbi și pentru care merită să vii într-un city break în București din țară (și din străinătate). Tot în cadrul Pavilionului Internațional, vom face o incursiune în arta coreeană. În Pavilionul Românesc, mulți dintre vizitatorii noștri vor face cunoștință cu Ștefan Popescu, considerat un pictor-călător al artei românești despre care se cunosc mult prea puține lucruri, un artist care merită mai mult. Tot aici o întâlnim și pe Lilian Theil, o artistă cu o poveste aparte, și din noua generație de pictori neo-realiști formați în cadrul școlii de pictură clujene - Mihai Mureșan. O ediție Art Safari de nota 10, pe care nu trebuie să o ratați! Numărătoarea inversă a început deja.

Cât de mult a crescut numărul vizitatorilor de-a lungul timpului? Există o cercetare asupra profilului vizitatorilor?

Avem din ce în ce mai mulți vizitatori de la an la an. În 2021, am avut peste 36.000 de vizitatori, anul precedent, peste 32.000 de vizitatori, iar anul acesta, ținând cont că avem Art Safari timp de 6 luni, numărul va fi considerabil mai mare. Da, publicul este din ce în ce mai dornic de artă, atât de arta clasică (pasiune care s-a menținut), cât mai ales de arta contemporană, iar acest lucru este o surpriză plăcută pentru noi, un proiect la care am muncit. Artiștii contemporani au reușit să facă ceva extraordinar folosindu-se de social media: să comunice direct cu publicul lor, admiratori, colecționari. Îi invită în atelierele lor virtual și creează o conexiune cu acesta, care continuă la Art Safari. Ne bucurăm că am reușit să le arătăm vizitatorilor noștri că arta nu plictisește, ba dimpotrivă! Că arta e „cool”, cum auzim adesea în rândul generațiilor foarte tinere care ne trec pragul.

Care sunt criteriile după care aduceţi artiştii contemporani să expună?

Noi, Art Safari, lucrăm cu curatori. Este rolul curatorului să aleagă artiștii în funcție de o temă, există libertate totală de alegere și expresie. De exemplu, Irina Dragomir a fost până acum prezentă în cadrul expozițiilor de grup și pentru că s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului, am vrut să-i dăm șansa să aibă propria expoziție, i-am oferit întreaga scenă. Practic, publicul a ales-o, publicul i-a dat această șansă. Și vom continua să susținem artiștii români ai zilelor noastre la fiecare ediție.

Cât de mare este echipa care lucrează la acest eveniment?

Avem o echipă permanentă și o echipă extinsă de la artiști, curatori, designeri, arhitecți, ingineri, consultanță în marketing și comunicare, ghizi, voluntari, echipa de curățenie și mulți, mulți alții pe care nu îi vedeți atunci când ne vizitați. Suntem o familie mare, suntem Art Safari și facem totul pentru ca iubitorii de artă să aibă o experiență perfectă. Ne mai găsiți la Art Safari până pe 7 august, la Palatul Dacia-România, apoi facem o pauză scurtă, dar revenim în septembrie cu noi expoziții spectaculoase.

Aman, Picasso, Dali, Falla, Dragomir, Iancu, Klemm

În cadrul Art Safari Bucureşti, ediţia în desfăşurare, puteţi vizita următoarele expoziţii: Theodor Aman (1831-1891). Primul artist român modern/First Modern Romanian Artist, curator: Elena Olariu; Picasso, Dali & Falla. Pălăria cu trei colțuri, curator: Óscar Carrascosa; Irina Dragomir. Roșu, galben și albastru, curator: Alexandru Rădvan; Marcel Iancu. Reconstruind artele din România în Israel, curator: Raya Zommer-Tal; Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany, curator: Matthias Flügge. Art Safari Bucureşti este un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii, se desfăşoară sub patronajul Primăriei Municipiului Bucureşti şi UNESCO România, fiind realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti. Art Safari îşi asumă şi o latură puternic educaţională, promovând conţinut pentru toate vârstele, găzduind inclusiv ateliere de artă pentru copii şi tururi ghidate pentru copii şi adolescenţi. În acest sens, în perioada 21-31 iulie, Art Safari și Muzeul Tehnic au făcut schimb de exponate, organizând două expoziții simultane. La cele opt ediţii de până acum, Art Safari a înregistrat 231.000 de vizitatori.