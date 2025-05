O platformă a binelui care răspunde la întrebarea „Ce face Biserica?”

Pe platforma fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei intenţia bună se transformă în „faptă şi adevăr”. Aici, persoanele care doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu fac milostenie pentru semenii lor aflaţi în nevoi. Tot aici sunt sprijiniţi şi ajutaţi copii cu dizabilităţi, mame aflate în criză de sarcină, bătrâni din centrele de zi, dar şi tineri olimpici. Preotul Cosmin Brînză, directorul Departamentului de strângere de fonduri din cadrul Cancelariei Centrului eparhial Iaşi, ne-a vorbit despre această platformă, despre proiectele şi campaniile sociale derulate prin intermediul acesteia, dar şi despre modalităţile prin care se pot face donaţii.

De când funcţionează platforma fiideajutor.ro şi în ce scop a fost creată?

Platforma fiideajutor.ro funcţionează cu binecuvântarea IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din luna februarie 2024 şi a fost dezvoltată de Departamentul de strângere de fonduri, pe care îl coordonez, din cadrul Cancelariei Centrului eparhial Iaşi. Este o platformă de suport pentru proiectele filantropice sociale, culturale şi educaţionale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pe care le promovăm şi pentru care căutăm soluţii şi modalităţi uşoare de donaţii. Reprezintă unul dintre instrumentele de strângere de fonduri pe care le dezvoltăm, fiind, totodată, şi un răspuns la întrebarea care este pusă insistent, în ultimii 20 de ani, şi anume „ce face Biserica?”. Prin acest instrument oferim răspunsul: Biserica face foarte multe - susţine educaţia copiilor din mediile defavorizate, îi sprijină pe bunici, arătându-le respectul cuvenit după o viaţă de muncă, încurajează performanţa realizată de copii şi tineri cu abilităţi intelectuale şi sportive deosebite, oferă o şansă de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, sprijină femeile aflate în criză de sarcină şi multe altele.

Nu în ultimul rând, fiideajutor.ro este alături de acei oameni care îşi doresc să ajute, să doneze, dar nu ştiu ce proiecte să susţină pentru a fi siguri că banii se duc acolo unde, într-adevăr, este nevoie. Pe această platformă, noi oferim încredere că banii donaţi sunt folosiţi acolo unde este necesar. Biserica se bucură de foarte multă încredere şi ne dăm seama şi prin faptul că oamenii donează şi, mai mult, oferă nu doar bani, ci şi timp din timpul lor preţios, oferă expertiză în calitate de voluntar, fiecare după vocaţia sa.

Este, aşadar, un hub al faptelor bune. Câte proiecte adună la un loc platforma?

Sunt câteva zeci de proiecte, fluxul începe să fie din ce în ce mai mare, avem proiecte publicate aflate în derulare, avem proiecte în lucru. Sunt foarte mulţi oameni neştiuţi de nimeni, cu genunchii plecaţi în faţa Domnului Hristos, şi care ajută frecvent, unii lunar, alţii periodic, tocmai pentru că ştiu că unde dai în numele Domnului, darul se înmulţeşte şi prinde roade. De aici derivă şi o responsabilitate uriaşă pentru noi, deoarece niciodată nu ne vom permite să ne batem joc de banul muncit al omului.

Cine poate înscrie proiecte pe fiideajutor.ro şi cum?

În primul rând sunt proiectele arhiepiscopiei, care ţin de Sectorul educaţional, social, cultural, filantropic, avem proiecte parohiale sau ale ONG-urilor şi asociaţiilor care funcţionează în sfera Bisericii, precum ATOR, ASCOR, dar derulăm şi proiecte orientate către persoanele care au nevoie de sprijin mai ales în zona medicală.

Printr-un e-mail, parohiile au acces la noi şi, implicit, la platformă, noi am comunicat deja acest lucru prin intermediul protopopiatelor, am pus la dispoziţie şi expertiza noastră pentru conceperea proiectelor parohiale pe care le promovăm. De exemplu, pe platformă este o secţiune care se numeşte „Mica bucurie a zilei”, unde sunt promovate proiectele parohiale. Acestea sunt, în general, de dimensiuni mici şi medii, vorbim de cele care pot fi susţinute din donaţii mici, mult mai accesibile pentru fiecare om în parte, dar care au un impact mare asupra bătrânilor sau copiilor aflaţi în nevoie.

Cum se poate dona?

Oamenii inimoşi au la îndemână pe platformă posibilitatea de a susţine un anume proiect sau se poate dona, să spunem, şi la modul general, iar aceste fonduri le distribuim pentru proiecte atipice.

„Ne dorim o implicare cât mai mare în comunitate”

Ce înseamnă aceste proiecte atipice?

De exemplu, avem un proiect la care eu ţin foarte mult şi care se numeşte „Sfânta Parascheva - mâna vindecării”, unde ne axăm pe copii cu dizabilităţi plecând de la două realităţi: o dată de la cea a dizabilităţii, care este foarte greu de purtat de către copil, şi a doua de la realitatea potrivit căreia mulţi părinţi nu îşi permit financiar să susţină terapiile foarte scumpe, dar care i-ar ajuta să se apropie de viaţa tipică.

Am avut un caz, un băieţel de 5 ani, Eric, care suferă de paralizie cerebrală, pentru el am obţinut nişte echipamente asistive de aproximativ 5.000 de euro, cu ajutorul cărora poate merge la grădiniţă. După o jumătate de an de terapie, a înregistrat primul său progres, a spus cuvântul „vulpe”. Un cuvânt banal, dar care pentru el a reprezentat o mare reuşită, pe care nu doar părinţii au primit-o cu mare bucurie şi emoţie, ci şi noi. De aici ne-a venit ideea să facem un fond „Eric”, în cadrul aceleiaşi secţiuni, pentru a asigura pe viitor terapiile copiilor cu dizabilităţi, iar acum se poate dona şi pentru acest obiectiv.

Noi suntem deschişi către orice se întâmplă în cetate, suntem ancoraţi în realităţile zilnice, cu o aplecare să zicem mai deosebită pentru bunici şi pentru copii. Bunăoară, am sprijinit anul trecut un concurs de matematică, în urma unei solicitări venite din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi, am susţinut-o pe Maria, o fetiţă inteligentă, campioană la şah, iar acum îl susţinem şi pe Rareş, un tânăr talentat care a participat, în aprilie, la un Concurs Mondial de Scrimă pentru cadeţi.

Ne dorim să avem o implicare cât mai mare în comunitate, fie că vorbim de o comunitate din Arhiepiscopia Iaşilor, fie de o comunitate din Africa sau de oriunde în lume. Avem în grijă, de exemplu, studenţi din Africa, pentru că, de fapt, scopul nostru este în primul rând de a evidenţia Evanghelia şi viaţa în Hristos, iar aceşti tineri se vor întoarce în comunităţile lor şi vor înmulţi darurile pe care le-au primit. Milostenia este o cale prin care oamenii pot deveni mai buni, însă nu e suficient să faci bine, ci să vezi în numele cui faci binele. Binele trebuie făcut în numele Domnului Iisus Hristos şi putem spune că este singura cale de dezvoltare personală care are succes cu adevărat şi în urma căreia culegem roadele şi dincolo de această lume.

Toate aceste proiecte şi multe altele, pe care cititorii le vor regăsi pe platforma fiideajutor.ro, sunt susţinute şi prin alte mecanisme de strângere de fonduri?

Da, implementăm şi alte mecanisme de strângere de fonduri. De exemplu, am implementat un sistem de donaţii digitale în mai multe locaţii din Iaşi, plecând de la pangarul Catedralei Mitropolitane, la Librăria Doxologia, Colegiul „Sf. Nicolae” şi ajungând chiar şi în alte spaţii laice din oraş, precum cafenele sau farmacii. Cine donează prin dispozitivul de la pangarul Catedralei Mitropolitane ştie că fondurile sunt pentru bătrânii de la Centrul de zi Bălţăteşti, cele amplasate în spaţiile laice sunt dedicate fondului „Eric”, iar în perioada Marşului pentru Viaţă am avut dispozitive prin care s-au realizat donaţii special pentru construirea Centrului Maternal „Sf. Emilia” care urmăreşte prevenirea separării copilului de părinţi. La tipul acesta de dispozitive se poate dona 30, 60, 90 de lei, dar se poate alege şi o altă sumă.

Încercăm să ţinem pasul cu toate noutăţile pe partea de strângere de fonduri din străinătate pentru a le aplica şi noi. Această idee, a sistemelor digitale de donaţie, nu ne aparţine, colegii mei au văzut în marile capitale europene, precum Londra sau Paris, şi am zis să adaptăm şi la noi. Am tradus softul în limba română pentru a deschide drumul şi altor organizaţii care doresc să implementeze acest sistem. Ne dorim, de asemenea, ca anul acesta să implementăm un mecanism de donaţii prin SMS, pentru ca astfel colegii de la ProVita, de la departamentele social, învăţământ etc. să-l implementeze pentru a putea primi ajutor ţintit destinat proiectelor derulate de ei.

A trecut doar un an de de când funcţionează platforma şi aveţi rezultate foarte bune.

Din luna februarie a anului trecut şi până în decembrie 2024 am reuşit să strângem 125.000 de euro. Pentru noi, a fost un rezultat foarte bun, neaşteptat chiar, am depăşit scenariul nostru optimist, însă lucrurile au evoluat atât de bine în primul rând datorită încrederii de care se bucură Biserica, pentru că dacă eu aş fi lansat în nume propriu o astfel de platformă, mă îndoiesc că aş fi strâns 10 sau 20% din suma aceasta.

Oferim transparenţă, raportul de activitate este publicat pe site, avem şi o componentă de „donor care”, sunăm donatorii, vorbim cu ei, le spunem ce am făcut cu banii lor, dezvoltând astfel nu doar o relaţie transparentă, ci una de împreună lucrare, de prietenie. În acelaşi timp, există şi o secţiune de „Veşti, poveşti”, unde prezentăm nu doar cazurile, ci şi finalitatea lor, cu ajutorul cuvântului şi al fotografiei.

Proiecte ale platformei fiideajutor.ro

Între proictele derulate prin intermediul platformei fiideajutor.ro amintim: proiectul bursierilor Sfintei Parascheva, care deschide drumul către cunoaştere pentru 665 de copii şi tineri din regiunea Moldovei. Peste jumătate de milion de euro este fondul care acoperă bursele de aproximativ 400 de lei lunar pentru aceşti tineri dornici de învăţătură. Arhiepiscopia Iaşilor a instituit şi Bursa „Sfântul Ciprian din Cartagina“ pentru studenţii străini (din Africa şi Siria).

Centrul Maternal „Sf. Emilia“ Iaşi va fi locul unde femeile însărcinate şi mamele singure vor primi susţinere, protecţie şi îngrijire, scopul principal fiind acela de a „preveni abandonul prin oferirea unui mediu sigur atât pentru mamă, cât şi pentru copil, a dezvolta abilităţile parentale şi a media relaţiile cu familia extinsă a beneficiarelor în vederea reintegrării în societate“.

Bătrânii din centrele de zi de la Bălţăteşti şi Miorcani, ca şi din celelalte centre de zi şi rezidenţiale din Arhi­episcopia Iaşilor, sunt ajutaţi să-şi menţină demnitatea, după o viaţă de muncă, greutăţi si sacrificii.

Acestor proiecte mari li se alătură altele mai mici, punctuale, pentru care inimoşii de la fiideajutor.ro fac campanie de popularizare a acţiunilor de: asigurare a unei mese calde pentru bătrânii singuri şi în suferinţă din diferite parohii; de ajutorare a familiilor cu mulţi copii, pentru a întâmpina sărbătorile mari de peste an; de sprijinire a copiilor din medii dezavantajate pentru a putea ieşi din sat şi descoperi lumea, locuri minunate, precum mănăstiri, muzee etc.

Multe alte proiecte frumoase de pe fiideajutor.ro pot încălzi inima donatorilor, pentru că toate vorbesc despre bucuria izvorâtă din facerea de fapte bune.