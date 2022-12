Slujind lui Dumnezeu sub ocrotirea Sfântului Elefterie

Data: 19 Decembrie 2022

Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, Paraclis Patriarhal, din Protoieria Sector 5 Capitală, impresionează prin frumuseţea edificiului din Piaţa Operei şi prin activitatea comunităţii parohiale. Despre realizările din Anul omagial şi comemorativ 2022 ne-a vorbit în zi de hram părintele protopop Valer Ulican, parohul bisericii.

A mai trecut un an peste comunitatea de la „Sfântul Elefterie“- Nou. Cum ați caracteriza timpul care s-a scurs în parohie de la ultimul hram, din punctul de vedere al coeziunii spirituale a enoriașilor acestui lăcaș de cult?

Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta a încetat pandemia şi am putut din nou să ne bucurăm de întâlnirea faţă către faţă fără vreun fel de oprelişte. După doi ani în care am fost îndemnaţi să evităm spaţiile aglomerate şi am fost nevoiţi să venim în număr mai mic la biserică pentru a păstra siguranța sanitară recomandată, anul acesta la sărbătoarea parohiei noastre ne-am bucurat din nou de binecuvântarea lui Dumnezeu şi de mijlocirea sfântului nostru ocrotitor fără a ne teme excesiv de sănătatea trupească.

Într-adevăr, această perioadă de criză sanitară ne-a arătat, o dată în plus, cât de importantă este credinţa, cât de mare nevoie avem de rugăciune şi de Biserică. Şi din acest motiv, credincioşii noştri vin în număr mare să mulţumească lui Dumnezeu pentru trecerea acestei perioade grele şi pentru a-I cere în continuare ajutorul, dar şi pentru a se reîntâlni în casa lui Dumnezeu, înţelegând, poate mai bine ca niciodată, că „unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Mântuitorului”, acolo este şi El cu harul şi binecuvântarea Sa.

Anul acesta a fost declarat de Sfântul Sinod drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“ și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț“. Care este mesajul pe care Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie ni-l oferă, alături sau în completarea sfinților isihaști sărbătoriți în acest an?

Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, care s-a învrednicit de harul arhieriei la vârstă fragedă, ne arată prin exemplul vieţii sale cât de importantă este rugăciunea în viaţa fiecărui credincios. După cum ştim din viaţa sa, el a fost crescut în duhul rugăciunii. Mama sa, care i-a oferit primele învăţături de credinţă, a fost ucenica marelui Pavel, Elefterie fiind crescut de mic în duhul Scripturii. Episcopul Anichit, lângă care a ucenicit, i-a desăvârşit educaţia, dar mai ales l-a învăţat importanţa şi necesitatea rugăciunii. Prin rugăciunea sa, mulţi au fost izbăviţi de la chinuri, dar şi mai mulţi au fost izbăviţi din înşelăciunea diavolească, primind Botezul. El însuşi s-a arătat a fi isihast, petrecând o vreme în rugăciune, în pustie. Astfel, exemplul pe care Sfântul Elefterie ni-l oferă este cel al vieţii lui, o viaţă de rugăciune, împlinită prin mucenicie, care se așază ca o pagină plină de speranță, mai ales pentru tinerii noștri care trăiesc într-o lume tot mai fragmentată și individualistă.

Și înainte, dar mai cu seamă în ultima perioadă, parohia pe care o păstoriți s-a remarcat prin organizarea a numeroase acti­vi­tăți și evenimente nu doar religioase, ci legate de mai multe domenii din viața cetății: social, cultural, literar și nu numai. Vă rugăm să menționați câteva dintre acestea.

Noi ne dorim ca Parohia „Sfântul Elefterie”-Nou, Paraclis Patriarhal, să fie una dintre bornele vieţii spiritual-culturale ale Capitalei, biserica noastră organizând sau găzduind numeroase evenimente culturale şi artistice, nu doar în perioada marilor sărbători, ci pe parcursul întregului an. Astfel, au fost realizate ateliere de lucru împreună cu voluntarii Asociației „Studenți pentru viață”, tineri și copii din parohie, precum și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Am găzduit festivalul-concurs de muzică religioasă „Buna Vestire”, organizat în parteneriat cu Palatul Național al Copiilor și Ministerul Educației.

De asemenea, amintesc cu mare drag conferința „Sfântul Ierarh Grigorie Palama, exponent al reînnoirii spirituale isihaste”, susținută de părintele profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București în data de 5 aprilie. La final, credincioșii prezenți au adresat întrebări invitatului despre rugăciune și roadele ei.

Tot în contextul anului dedicat rugăciunii și rugătorilor, la biserica noastră au avut loc proiecția și lansarea filmului documentar „Părintele Dometie Manolache - monah mărturisitor și darnic”, realizat de TRINITAS TV. Evenimentul a avut loc în data de 23 martie, în prezența realizatorului filmului, domnul Răzvan Mihai Clipici, director al componentei cultură în cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale. Cu această ocazie, invitatul a prezentat generalități despre marii cuvioși care au viețuit în perioada regimului comunist în România, punând un accent deosebit pe viața părintelui Dometie Manolache de la Mănăstirea Râmeț.

Îmi aduc aminte de atmosfera foarte frumoasă creată la concertul susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române în data de 4 aprilie. Printre piesele interpretate s-au numărat: „Rugăciunea inimii”, de P. Constantinescu, „Auzi, Doamne, glasul meu”, de D.G. Kiriac, „Te slăvesc, pe Tine”, de Pascal Bentoiu; precum și la concertul susținut de Corul „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române în data de 11 aprilie, dirijat de doamna Luminița Guțanu. În cadrul acestei serate muzicale, au fost interpretate cântări religioase specifice Postului Mare din slujbele Vecerniei și Sfintei Liturghii, care s-au încadrat și în tema anului omagial.

De asemenea, a devenit o tradiție concertul caritabil „Pași în Lumina Învierii”, susținut anul acesta de membrii Coralei bărbăteşti „Cantus Domini” în data de 4 mai, în parteneriat cu Asociația Studenților Teologi Ortodocși. În urma manifestării culturale a fost colectată suma de aproximativ 19.000 de lei, însă cei care au urmărit concertul transmis live au avut ocazia să doneze și în conturile afișate pe ecran în timpul evenimentului.

Dacă e să vorbim doar despre ultima perioadă, putem spune că şi ea a fost destul de încărcată. Astfel, un grup de copii din parohie a participat la spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, găzduit de Palatul Patriarhiei.

La finalul lunii trecute am organizat un seminar de conştientizare privind violenţa în familie, prin care nădăjduim ca toți cei prezenți să înțeleagă că doar prin responsabilitate personală și cooperare socială putem construi și sprijini așezarea societății în general și a comuni­tă­ților în particular într-un echilibru firesc viețuirii și demnității umane. Avem o comunitate vie, cu mulţi tineri inimoşi care răspund cu dragoste de fiecare dată când dorim să organizăm astfel de acţiuni.

Au existat și înnoiri în plan edilitar, desfășurate în ultima perioadă?

În acest moment avem în derulare un proiect pentru restaurarea catapetesmei de la bisericuţa din apropiere, ocrotită, de asemenea, de Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie.

Sunteți de mulți ani preotul acestei comunități, păstor și îndrumător spiritual. Cum ați caracteriza relația dumneavoastră personală în plan spiritual- afec­tiv cu această parohie?

S-au împlinit, în 2022, 16 ani de când am fost numit parohul acestei biserici, perioadă în care am încercat să fiu cât mai aproape de credincioşii din parohie. Atât prin activitatea de la biserică, dar şi prin numeroasele acţiuni desfăşurate în parohie încercăm să fim cât mai aproape de ei, de nevoile lor, de greutăţile lor. Cred că succesul eforturilor poate fi cuantificat în primul rând prin numărul tot mai mare al credincioşilor care trec pragul bisericii, însă şi al celor care se implică efectiv în organizarea numeroaselor activităţi filantropice, culturale sau artistice ce au loc în parohie, răspunzând de fiecare dată invitaţiei noastre. Cred că am ajuns să creştem ca o familie frumoasă şi sănătoasă în jurul acestei biserici, prin mijlocirea ocrotitorului nostru, Sfântul Elefterie.

Cum ați simțit în toți acești ani de păstorire ocrotirea Sfântului Elefterie în activitatea pastoral-misionară?

Sfântul Ierarh şi Mucenic Elefterie ne călăuzeşte în fiecare clipă activitatea de la această biserică şi cred că doar prin mijlocirea lui am putut realiza tot ceea ce ne-am propus. Au fost multe împliniri în plan spiritual, pastoral, misionar şi cultural pe care le-am trăit şi le trăim în continuare în această măreaţă biserică, împliniri care nu ar fi fost posibile fără mijlocirea sfântului nostru ocrotitor.

Fragment din interviul realizat de preotul Cornel Enache pentru Radio TRINITAS