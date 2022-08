Antologie de versuri închinate Fecioarei Maria

În ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, o echipă de oameni minunați ne-a oferit o Antologie de poezie religioasă închinată Maicii Domnului. Scriitorul Dan Verona este cel care a asigurat selecția textelor, Oana-Florina Avornicesei le-a tradus, iar Lidia Vianu a editat volumul.

Traducătoarea a povestit pentru Ziarul Lumina cum colaborarea sa cu Dan Verona a început în anul 2007, grație profesoarei Lidia Vianu. „A fost o colaborare care s-a întins pe perioada a cinci ani, pentru că apoi viața m-a dus pe alte căi, am plecat de la Universitatea din București, dar am păstrat legătura. Dumnealui vorbea însuflețit, iar eu ascultam cu aviditate povestirile, explicațiile, analizele şi comentariile la poemele pe care tocmai le tradusesem ori din propria lui experiență. L-aş fi ascultat la nesfârşit în vreme ce mă desprindeam de pământ şi prindeam să plutesc în altă dimensiune, purtată de forța erudiției şi a dragostei lui pentru poezie. Odată cu acest volum îmi găsesc împăcarea lucrului încheiat şi o câtime de mulțumire că le-am strâns laolaltă în această carte. Colaborarea cu domnul Dan Verona a fost un moment de grație, iar acest volum editat și publicat de doamna Vianu, care ne-a înlesnit colaborarea dlui Verona și mie, este o altă întâlnire astrală, ca să o numesc așa”.

Aria de selecție a poeziilor a fost una foarte largă, în principal poezie și imnologie închinată Maicii Domnului, din toate timpurile: de la cele mai vechi, cum sunt poemele medievale ale căror manuscrise au fost găsite în mănăstiri din Austria, Germania și Elveția, până la autori din secolul XX. Unele texte sunt vechi și au fost greu accesibile, inclusiv unele folosind scrierea gotică! La început au fost câteva imnuri de Efrem Sirul, pe care Oana-Florina Avornicesei le-a tradus din engleză, urmate de poezii germane, din care Dan Verona are o întreagă colecție. „Nu a fost simplu, lucram cu mare grijă și îmi amintesc că a fost o ușurare când mi-a spus că nu e necesar să traduc cu rimă, ci să încerc să redau sentimentul religios, fără să mă las constrânsă de aspecte de formă. Atunci am încercat să le abordez ca pe niște rugăciuni, iar multe chiar asta și sunt”, spune traducătoarea, care a muncit la volum vreme de cinci ani.

„Contribuţia mea este mai degrabă organizatorică”, spune cu modestie Lidia Vianu, „am înfiinţat programul, am iniţiat practica masteranzilor la Radio România Cultural și m-am bucurat câţiva ani buni de generozitatea poetului Dan Verona - care a debutat mulţi masteranzi”.

Echipa Editurii Contemporary Literatura Press este alcătuită din doar două persoane: Cristian Vîjea (postare, corectură, confruntare, PR) şi profesoara Lidia Vianu, care a precizat: „Vorbim despre o editură strict non-profit, strict online, care este sprijintă de Universitatea Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, British Council. Uneori câte un volum este preluat pe hârtie de o editură mai temerară - cel mai des de Editura Muzeului Literaturii Române”.

Am întrebat-o pe profesoară dacă mai există antologii similare. „Nu cred că mai există o antologie de calitatea celei de faţă. Ea a fost tradusă cu harul şi dedicaţia Oanei Avornicesei, şi a fost clădită de către poetul Dan Verona, care, prin acest volum, a transformat poezia într-un mod de viaţă. Înainte de toate, însă, cele mai calde felicitări traducătoarei pentru aceste poeme traduse cu hărnicie şi mult talent. De când a intrat la doctorat sub tutela mea, am ştiut că are entuziasmul şi tenacitatea de a răzbi în lumea literară. Este o mare bucurie că talentul ei se dovedeşte acum din plin”.

Antologia poate fi consultată online și descărcată gratis în format PDF de pe site-ul editurii.