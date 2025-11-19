Dialoguri despre mozaicurile din Catedrala Națională

A apărut recent, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române, monumentalul volum „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” în care criticul de artă Luiza Barcan a reunit 40 de dialoguri purtate pe tema amintită la Radio Trinitas începând cu anul 2021.

În cuvântul înainte, dr. Ștefan Ionescu-Berechet, profesor de artă sacră la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, face un binevenit excurs științific în arta mozaicului, cititorii având ocazia să afle astfel detalii interesante și date referitoare la istoria împodobirii cu mozaic a bisericilor.

Lucrarea Luizei Barcan, doctor în arte vizuale, este nu doar o cronică a vremurilor noastre cu opinii de preț ale artiștilor referitoare la cea mai amplă lucrare în mozaic din țara noastră, ci este, în același timp, și un album cuprinzând fotografii din atelierul în care se lucrează mozaicurile, imagini cu artiștii implicați și instantanee ale diverselor etape de lucru de la montarea pe pereți a picturii realizate cu bucăți de sticlă colorată.

Primul dintre intervievați este pictorul Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor și cel care a realizat întregul plan iconografic al Catedralei. Sunt intervievați și mulți dintre membrii echipei de artiști mozaicari, precum și alți pictori de prim rang în arta eclesială. Alături de aceștia sunt invitați la dialog câțiva critici de artă care vorbesc despre iconografie, în general, și despre arta și tehnica mozaicului din Catedrala Națională, în special.

Daniel Codrescu este provocat să povestească despre devenirea ca artist și specializarea în arta mozaicului. El mărturisește importanța pe care a avut-o în propria formare tatăl său, Marcel Codrescu, important pictor bisericesc, care i-a deschis ochii și inima spre arta mozaicului. Daniel Codrescu s-a perfecționat în artă și în cadrul unui master la Florența, în Italia. Pentru a realiza planul iconografic al Catedralei Mântuirii Neamului a făcut numeroase călătorii de documentare, vizitând pentru aceasta cele mai importante biserici și edificii din întreaga lume care sunt împodobite cu mozaicuri. Vorbind despre rezistența mozaicurilor pe pereții lăcașurilor de cult, artistul dă exemple reprezentative, între acestea, mozaicurile de la Ravenna, Italia, păstrate și după 1.500 de ani. Cum a reușit pictorul, împreună cu întreaga echipă, să creeze atâta armonie și frumusețe în ansamblul pictural al Catedralei noastre? „(...) la Ravenna sunt culori foarte clare, mozaicurile de acolo sunt foarte colorate și foarte frumoase, dar contează și în ce dominantă ții pictura, în ce armonie, iar asta presupune o lucrare foarte complicată, un simț pe care-l câștigi în timp și cu mare ajutor de la Dumnezeu, cu rugăciune și printr-o pace care se așază în inima omului. Am convingerea că, până la urmă, ni se arată soluția cea mai bună, pentru că nu-i lucrarea noastră personală, e o lucrare care se află în profundă legătură cu Dumnezeu și nu avem cum să nu ținem cont de inspirația care vine de la Dumnezeu.” Artistul este convins că tot ce se întâmplă în acest proces este cu voia și ajutorul Domnului, subliniind: „Colectivul nostru s-a format așa, organic, în funcție de necesitate, în funcție de moment și cu cât merg mai adânc în proiect, cu atât mai mult îmi dau seama că, într-un fel, Dumnezeu Își pictează singur biserica.”

Iubitorii picturii bisericești sunt invitați să citească dialoguri despre arta mozaicului cu: Marcel Codrescu, Florin Rotari, Eugenia Crăciun, Diana Blaga, Mirabela Bedreagă, Cristina Tuță, Vasile Ginghină, Roxana Anton, Ioana Luci, Elena Murariu, Maria Popescu Dragomir, Grigore Popescu Muscel, Alexandru Nicolau, Mihai Coman, Filoteia Pisăru, Ion Filigean, Bogdan Scorțea, Sorin Ioan Părăușeanu, Petru Văsîi, Costel Nacu, Tania Costea, Marlena Târcavu, Elena Borundel, Irina Marcovschi, Ioan Popa, Cristina Ionescu-Berechet, Ștefan Ionescu- Berechet, Ion Laurențiu Bozgă, Marian Stan, Marian Pietriș, Camelia Muntean, Aurel Dumitrescu, Camelia Popa, Maria Mirea, Cătălin Băluț, Răzvan Bădescu, Mihaela Bădescu, Marian Deaconu, Liviu Vaja.

Tipărit în condiții grafice excepționale, volumul dă mărturie despre modul în care ia naștere veșmântul plin de măreție al Catedralei Naționale, dar și despre talentul, inspirația și jertfa celor care lucrează în general 12 ore pe zi pentru ca, așezând cu răbdare teseră cu teseră, să ne aducă tuturor în suflet la vederea chipurilor sfinte iubirea de Dumnezeu și dorința de rugăciune.