POEZIE: Magda Isanos (1916-1944)

Data: 09 Iulie 2026

DUMNEZEU

Oamenii bogați au făcut icoane,

catapetezme-aurite și strane,

însă Dumnezeu n-a venit

în locul astfel îngrădit.

Bogații stăteau groși, împovărați,

și se uitau la sfinții frumos îmbrăcați.

În vremea asta, Dumnezeu zbura-n copaci,

făcându-i să-nflorească. Fugea la săraci,

cerându-le mămăligă și ceapă.

Era când câmpie verde, când apă.

Alteori se făcea mic

și s-ascundea în floarea de finic,

ori s-apuca să crească-n păpușoaie,

s-ajute furnicile la mușuroaie,

să dea pământului mană și ploaie.

Avea atâtea de făcut Dumnezeu,

și oamenii îl plictiseau mereu,

cerând unul pentru altul rău.

Îi auzea strigând: „Pământul meu...“

Îi vedea punând semn de hotar,

ciopârțind, împărțind minunatul dar.

Atunci se supăra. Pornea furtuna.

Cu secetă și ploaie-nghețată lovind întruna,

se făcea mare și-nfricoșat,

ca muntele cu păduri îmbrăcat.

Până venea o păsare la el,

Codobatură sau un porumbel,

și spunea: „Doamne, mi-a căzut puiul jos.

Zi să se facă iară frumos,

să răsară soarele și să-l găsesc...“

„Facă-se voia ta, sol păsăresc...“

Și Dumnezeu punea fulgeru-n teacă

și s-apuca alte lucruri să facă.