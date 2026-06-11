POEZIE: Maria Calleya

Data: 25 Iunie 2026

CĂLĂTORI NOCTURNI

Lăsați drumul liber celor ce se încumetă să plece

cântați-le psalmi și rugați-vă pentru ei

dintre norii prefirați în lungul și în latul zării

bizare figuri se prăvălesc asupră-ne

călători nocturni prin albele câmpii

pe undeva printre pletele salciei

s-a rătăcit luna în creștere

chemați-i pe cei duși cu himerele lor

neteziți-le calea spre izvor.

O PRELUNGITĂ REVERENȚĂ

Îngăduitorul septembrie își pregătește paleta

se înclină arzătorului august

cu o prelungită reverență

cineva desigur ne iubește

un concert pentru două viori minuscule

nu-și găsește încă mânuitorii

întârziați în căutarea

unor arcușuri pe măsură.

PESTE LUME

Alunec pe o coardă de violoncel

și curge o elegie

nu are punct culminant

doar argintul lunii pline mai poate glăsui astfel

miezul ei împrăștiat peste lume face să cânte

seninul nopții în clipa înghețată

zile grele cariatide în mișcare

apasă aerul lunecos până spre seară

când se zvântă cerul și ți se înfig

luminoase și drepte în ochi stelele.

ECOURI PE TÂMPLE

Dinspre poli semne severe

povești neștiute aninate în salbă prelungă

printre arbori rămași în picioare

un vaiet și un freamăt cu ecouri pe tâmple

singurul steag alb ridicat cândva pe colină

mai cunoaște limba aceea de neînțeles

aspră și simplă

oh cum se mai răscolesc frunzele

în bătaia vântului ademenitoare.

CA TOATE ÎNCEPUTURILE

Se desface strânsoarea

uriașe dungi

încinse peste măruntul creier

își crapă nodurile

toamna mierii se apropie încetișor

cu pași măsurați de porumbel

lasă-ți puii să zboare îi strig

tu ai cunoscut asta

nu-i tulbura

nu se cuvine

tocmai pentru că hăitașii

nu obosesc

nu cunosc anotimpurile

fă astfel încă o dată

liber ca toate începuturile

în miezul iernilor

celor mai înghețate.

PORUNCĂ

Dacă nu dormi

poruncește mâinilor

să înceteze căutarea

tot ce mai ating ele sunt

trupuri de fantasme

calde încă

și doar câteva sunete

uneori un chip

cu brazdele timpului

răsturnate.

CU JARUL PROASPĂT

Mereu totul de învățat

de la a spune cu albul zorilor

bună să-ți fie dimineața

și restul zilelor

mereu să păstrezi liniștea

ca să atenuezi furtuna

să te rogi cu jarul proaspăt

mai întâi pentru alții

pentru că așa se cuvine

iar ție să-ți păstrezi

mereu ultima

lacrima de cristal

toate într-o ordine doar bănuită

de nimeni știută

să repeți întruna un refren îndrăgit

pentru că astfel imensitatea clipei

să nu doară prea tare

să înveți repetând mereu.

CÂNTECUL UNEI SINGURE PĂSĂRI

Cine pe cine

cheamă la întâlnire

cine vine cine nu vine

la întâlnire

numai că deodată

se deschide cerul

răsună atunci

cântecul unei singure păsări

răsturnând pe rând

îndoitele noastre inimi

către punctul din depărtare

mirabila noastră sete

de a ne afla

locul rostul steaua.

PÂNĂ SPRE RĂDĂCINI

Cer răgaz pentru încă un cântec

va fi simplu va fi vast

abia dacă va străbate aerul

până la arbuștii toamnei

de lângă fereastră

va fi însă hotărât

dulce ca mierea

armoniile celeste se vor înstăpâni

astfel mă voi scurge

până spre rădăcini.