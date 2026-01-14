Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Lumina literară şi artistică Teofanie în duh eminescian

Teofanie în duh eminescian

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Lumina literară şi artistică
Un articol de: † Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului - 14 Ianuarie 2026

Astăzi, creștinii schimbă veșmântul de lumină,

Pentru că Teofania, liturgic, se termină.

 

Dar Ea se prelungește în cel plin de credință,

Care smerit îmbracă veșmânt de pocăință.

 

Au fost opt zile-n care toți am băut agheasmă,

Încât păream icoane dintr-o catapeteasmă.

 

De ne vom spăla fața, în lacrimi şi isop,

Icoana Celui veșnic va fi nouă prosop.

 

Făgădui-vom astăzi: vom fi mai buni și harnici

Și anii vieții noastre vor fi timpi mesianici.

 

De vom trăi cu toții în pace și-n iubire,

Tot timpul vieții noastre va fi spre mântuire.

 

Noi știm că facem parte dintr-un popor creștin

Și Dumnezeu Cel veșnic simțim că e român.

 

Strămoșii țării noastre trăiau smeriți, discreți,

Iar duhul teofanic îi prefăcea-n poeți.

 

Tot pruncul care vine în spațiul carpatin

Se naște-n el şi darul unui poet creștin.

 

Azi, frați cu Eminescu aș vrea să vă numiți,

Pe Dumnezeu-treimic de-a pururi să-L slăviți!

 

Români plecați în lume, oriunde vă aflați,

Cinstiți pe Eminescu, poetul din Carpați!

 

Citeşte mai multe despre:   Mihai Eminescu
vezi toate ›Alte articole din Lumina literară şi artistică
TOP 6 Lumina literară şi artistică