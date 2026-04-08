Acțiune de sprijin pentru bătrâni și familii din Prahova

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a derulat luni, 6 aprilie, o nouă acțiune de ajutorare a persoanelor vârstnice vulnerabile din județul Prahova, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească!”.

Credincioșii cu posibilități materiale reduse din parohiile Podul Văleni și Buda, din cadrul Protoieriei Ploiești Sud, au beneficiat de sprijin oferit de Federația Filantropia, în colaborare cu Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Reprezentanții celor două instituții au oferit vârstnicilor și familiilor numeroase alimente pentru masa de Sfintele Paști, aducând astfel bucurie și alinare în prag de sărbătoare, informează TRINITAS TV.

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, a evidențiat importanța grijii față de cei aflați în suferință: „Federația Filantropia a Patriarhiei Române, prin campania «Ajută un bătrân să zâmbească!», sprijină beneficiarii asociațiilor membre, desfășurând activități în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. În acest context, am oferit ajutor Asociației Diaconia, unde 50 de persoane vârstnice au primit atât alimente perisabile, cât și neperisabile, pentru a le fi de folos la masa de Sfintele Paști. Astfel de activități se desfășoară și în alte localități, unde beneficiarii Federației Filantropia a Patriarhiei Române și ai ONG‑urilor membre primesc ajutoare materiale cu ocazia sărbătorilor pascale”.

De asemenea, părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat că aceste acțiuni filantropice reprezintă o mărturie vie a dragostei creștine, aducând sprijin și mângâiere sufletească celor aflați în nevoie: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat o acțiune de cercetare și sprijinire a familiilor din parohii rurale de gradul al 3‑lea care se confruntă cu dificultăți materiale, oferindu‑le daruri constând în alimente de bază pentru masa de Sfintele Paști. Activitatea s‑a desfășurat în două parohii din Protoieria Ploiești Sud, respectiv Podul Văleni și Buda, unde, prin grija preoților parohi, au fost identificate familii cu mulți copii și persoane aflate în nevoie. Acestora le‑au fost oferite alimente perisabile și produse specifice sărbătorilor pascale, pentru a aduce un plus de bucurie și speranță în aceste zile de sărbătoare”.