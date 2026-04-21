Activitate la Sibiu în cadrul campaniei „Bătrânii, comoara noastră!”

Arhiepiscopia Sibiului, prin Sectorul social‑filantropic, a desfășurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, o nouă activitate de ajutorare a persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități aflate în situații de risc social.

Activitatea a făcut parte din campania „Bătrânii, comoara noastră!” a Arhiepiscopiei Sibiului, inițiată în anul 2013 şi devenită în timp un reper al solidarității comunitare. De‑a lungul celor peste 26 de ediții, campania a ajuns la mai mult de 2.000 de beneficiari şi a oferit sprijin material persoanelor singure, fără aparținători sau cu venituri reduse, informează Mitropolia Ardealului.

O delegație a Sectorului social‑filantropic al eparhiei a distribuit recent pachete care au conținut produse de igienă corporală și orală, produse de curățenie și alimente perisabile, atent selectate pentru a răspunde nevoilor de bază ale beneficiarilor. Pentru cei sprijiniți, ajutorul primit a însemnat nu doar un suport material, ci și un semn de solidaritate și apropiere umană.

Valori creştine în comunitate

Reprezentanții organizatorilor au subliniat că astfel de inițiative au un impact puternic în comunitatea sibiană şi demonstrează grija Arhiepiscopiei Sibiului faţă de persoanele vulnerabile, care au nevoie de ajutor material.

„Vizitele la domiciliul persoanelor vârstnice contribuie la diminuarea izolării sociale și oferă sprijin emoțional, în timp ce pentru persoanele cu dizabilități ajutorul acordat sprijină menținerea unui nivel minim de autonomie și îmbunătățirea calității vieții. Totodată, acțiunea are și o importantă componentă educativă, prin implicarea tinerilor voluntari. Participarea acestora la activități filantropice contribuie la formarea unei atitudini responsabile și solidare față de cei aflați în dificultate, dezvoltând empatia și spiritul civic. Prin continuarea campaniei «Bătrânii, comoara noastră!», Arhiepiscopia Sibiului își reafirmă angajamentul de a răspunde nevoilor comunității, promovând valorile creștine ale milosteniei, solidarității și respectului față de persoanele vulnerabile”, au transmis organizatorii.

Activităţile filantropice vor continua și în perioada următoare în Arhiepiscopia Sibiului, cu scopul de a extinde sprijinul acordat și de a atrage un număr tot mai mare de voluntari implicați în viața comunității.