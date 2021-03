Activități cu tinerii în parohia prahoveană Trăisteni

Data: 10 Mar, 2021

Duminică, 7 martie, după terminarea Sfintei Liturghii, la Parohia Trăisteni din cadrul Protopopiatului Câmpina, judeţul Prahova, a avut loc întrunirea membrilor departamentului de tineret. În cadrul acesteia, copiii au prezentat lucrări efectuate de ei la orele de religie şi acasă având ca temă „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României”, lucrări cu care vor participa la Concursul naţional catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”. „Aflându-ne încă sub restricţiile impuse de actuala pandemie, am căutat să limităm cât mai mult întrunirile fizice şi să ne extindem mai mult în spaţiul virtual cu ajutorul mijloacelor media, astfel încât copiii să poată participa la acest concurs aşa cum au făcut-o an de an”, a declarat părintele Vasile Toma, slujitor la această parohie.