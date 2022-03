Ajutor pentru refugiaţi la Biserica Cuţitul de Argint

În această realitate dură a războiului de lângă noi, pe care nu-l mai credeam posibil în secolul 21, Biserica Ortodoxă Română se implică în sprijinul refugiaţilor. Un exemplu elocvent l-am aflat la Biserica „Schimbarea la Faţă”-Bărbătescu-Nou din Protoieria Sector 4 Capitală, cunoscută şi sub numele de „Cuţitul de Argint”, care în ultima perioadă de timp a găzduit, în casa parohială, refugiaţi din Ucraina. „Încercăm să împlinim cuvintele Evangheliei şi ale Mântuitorului de a ne iubi unii pe alţii şi de a ne ajuta semenii. Astfel, în casa parohială am organizat un centru de primire în regim de urgenţă pentru refugiaţii din Ucraina. Cu ajutorul credincioşilor din parohie am pregătit tot ce este necesar într-o asemenea situaţie. Aici se pot adăposti pentru o perioadă, departe de zgomotul bombelor şi pericolul iminent al morţii. Biserica este permanent deschisă, aşa că se pot ruga în linişte pentru ei şi pentru familiile rămase acasă”, ne-a spus părintele paroh Florentin Dorobanțu.

Comunitatea de enoriaşi a participat la pregătirea spaţiului din casa parohială, fiecare a adus ceea ce a putut şi a considerat util pentru a le uşura suferinţa acestor oameni atât de greu încercaţi. Printre refugiaţii ucraineni am aflat o familie de intelectuali: mama profesor de engleză şi trei fiice care studiază diverse instrumente muzicale la școli renumite din Ucraina. Împreună cu ele se afla şi o verişoară, care nu s-a îndurat să lase acasă căţelul bătrân al familiei. Toate aceste persoane nu ştiu unde vor merge şi ce vor face în continuare, în plus nu au nici bani. Lacrima mamei, discret ascunsă, vorbeşte despre suferinţa pe care o poartă cu demnitate. Poartă în suflet o adâncă durere pentru soţul şi părinţii rămaşi acasă, ţine legătura permanent cu ei prin telefon. Profesoara este recunoscătoare comunităţii Bisericii Cuţitul de Argint pentru găzduire şi pentru tot ajutorul primit. Chipul i se luminează când părintele Florentin o încurajează, asigurând-o de sprijinul românilor. „Colaborăm cu Asociaţia «Bucurie în dar» şi Crucea Roşie, care îi selectează pe refugiați şi îi orientează către diferite centre de cazare, printre care şi al nostru. Ne-am dorit să-i primim în mijlocul nostru pe cei mai necăjiţi refugiați, care nu au nici bani și nici prieteni să-i aștepte în altă țară spre care ar putea pleca”, a mai adăugat părintele paroh Florentin Dorobanţu.