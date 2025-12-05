Micuțul Matei Gabriel are nevoie de ajutorul nostru

Data: 05 Decembrie 2025

Încă de la naștere, micuțul Matei Gabriel Cozma a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, tetralogie Fallot. A fost operat pentru prima dată la vârsta de 9 luni, însă micuțul are din nou nevoie de ajutorul nostru. Exceptând diagnosticul inițial, medicii i‑au mai descoperit și stenoză pulmonară infundibulară severă și insuficiență pulmonară moderată.

Matei are acum șansa să fie operat în cadrul unui spital privat, însă costurile de intervenție sunt foarte mari, depășind 12.000 de euro.

Matei Gabriel și familia sa pot recunoaște iubirea lui Dumnezeu din solidaritatea cu care îl sprijinim! Ajutorul nostru poate face diferența în viața acestui copilaș!

De aceea, orice ajutor financiar contează enorm!

Persoanele care doresc să‑i ofere un sprijin familiei micuțului Matei Gabriel pot dona în următorul cont bancar, deschis pe numele tatălui, la Banca Comercială Română:

RO13RNCB0260179499360001

Titular: COZMA DRAGOȘ CONSTANTIN

Pentru detalii/confirmarea cazului: 0774.632.902 - Cozma Ancuța.