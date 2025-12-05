Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti. Pentru al nouălea an consecutiv, prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori de la această parohie, precum şi prin dărnicia mai multor persoane din Comitetul şi Consiliul parohial și a celor care participă cu regularitate la slujbele de la Biserica Sfântului Ciprian de pe Calea Victoriei, peste 200 de copii cu nevoi speciale de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul Nicolae” au primit daruri ce au constat în: rechizite (acuarele, creioane cerate, creioane colorate, coli colorate, cartoane colorate, lipici, hârtie creponată, plastilină etc.), jocuri educative (puzzle, cuburi, mingi, jetoane), dulciuri și decorațiuni de Crăciun.
Micuțul Matei Gabriel are nevoie de ajutorul nostru
Încă de la naștere, micuțul Matei Gabriel Cozma a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, tetralogie Fallot. A fost operat pentru prima dată la vârsta de 9 luni, însă micuțul are din nou nevoie de ajutorul nostru. Exceptând diagnosticul inițial, medicii i‑au mai descoperit și stenoză pulmonară infundibulară severă și insuficiență pulmonară moderată.
Matei are acum șansa să fie operat în cadrul unui spital privat, însă costurile de intervenție sunt foarte mari, depășind 12.000 de euro.
Matei Gabriel și familia sa pot recunoaște iubirea lui Dumnezeu din solidaritatea cu care îl sprijinim! Ajutorul nostru poate face diferența în viața acestui copilaș!
De aceea, orice ajutor financiar contează enorm!
Persoanele care doresc să‑i ofere un sprijin familiei micuțului Matei Gabriel pot dona în următorul cont bancar, deschis pe numele tatălui, la Banca Comercială Română:
RO13RNCB0260179499360001
Titular: COZMA DRAGOȘ CONSTANTIN
Pentru detalii/confirmarea cazului: 0774.632.902 - Cozma Ancuța.