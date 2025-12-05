Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Micuțul Matei Gabriel are nevoie de ajutorul nostru

Micuțul Matei Gabriel are nevoie de ajutorul nostru

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 05 Decembrie 2025

Încă de la naștere, micuțul Matei Gabriel Cozma a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, tetralogie Fallot. A fost operat pentru prima dată la vârsta de 9 luni, însă micuțul are din nou nevoie de ajutorul nostru. Exceptând diagnosticul inițial, medicii i‑au mai descoperit și stenoză pulmonară infundibulară severă și insuficiență pulmonară moderată.

Matei are acum șansa să fie operat în cadrul unui spital privat, însă costurile de intervenție sunt foarte mari, depășind 12.000 de euro.

Matei Gabriel și familia sa pot recunoaște iubirea lui Dumnezeu din solidaritatea cu care îl sprijinim! Ajutorul nostru poate face diferența în viața acestui copilaș!

De aceea, orice ajutor financiar contează enorm!

Persoanele care doresc să‑i ofere un sprijin familiei micuțului Matei Gabriel pot dona în următorul cont bancar, deschis pe numele tatălui, la Banca Comercială Română:

RO13RNCB0260179499360001

Titular: COZMA DRAGOȘ CONSTANTIN

Pentru detalii/confirmarea cazului: 0774.632.902 - Cozma Ancuța.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   ajutor umanitar
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti Filantropie
    Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti

    Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti. Pentru al nouălea an consecutiv, prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori de la această parohie, precum şi prin dărnicia mai multor persoane din Comitetul şi Consiliul parohial și a celor care participă cu regularitate la slujbele de la Biserica Sfântului Ciprian de pe Calea Victoriei, peste 200 de copii cu nevoi speciale de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul ­Nicolae” au primit daruri ce au constat în: rechizite (acuarele, creioane cerate, creioane colorate, coli colorate, cartoane colorate, lipici, hârtie creponată, plastilină etc.), jocuri educative (puzzle, cuburi, mingi, jetoane), dulciuri și decora­țiuni de Crăciun. 

    04 Dec, 2025
  • Patriarhia Română în sprijinul celor afectați de lipsa apei potabile din Prahova Filantropie
    Patriarhia Română în sprijinul celor afectați de lipsa apei potabile din Prahova

    Patriarhia Română vine în sprijinul persoanelor din județul Prahova rămase fără apă potabilă din cauza creșterii nivelului de turbiditate a apei în lacul de acumulare Paltinu. La Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Câmpina au fost aduși marți, 2 decembrie, 17.250 de litri de apă plată îmbuteliată pentru sprijinirea locuitorilor din Câmpina, Băicoi și Breaza afectați de sistarea alimentării cu apă.

    03 Dec, 2025
  • Acţiune de donare de sânge la Galaţi Filantropie
    Acţiune de donare de sânge la Galaţi

    Un grup de 25 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi şi 10 preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, riguros selectaţi pe baza criteriilor şi condiţiilor speciale pe care trebuie să le îndeplinească donatorul de sânge, au participat luni, 24 noiembrie, la o nouă acţiune de solidaritate umană şi filantropie creştină în beneficiul persoanelor aflate pe patul spitalelor.

    25 Noi, 2025
TOP 6 Filantropie