Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti

Filantropie
Un articol de: Pr. Ştefan Sfarghie - 04 Decembrie 2025

Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti. Pentru al nouălea an consecutiv, prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori de la această parohie, precum şi prin dărnicia mai multor persoane din Comitetul şi Consiliul parohial și a celor care participă cu regularitate la slujbele de la Biserica Sfântului Ciprian de pe Calea Victoriei, peste 200 de copii cu nevoi speciale de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul Nicolae” au primit daruri ce au constat în: rechizite (acuarele, creioane cerate, creioane colorate, coli colorate, cartoane colorate, lipici, hârtie creponată, plastilină etc.), jocuri educative (puzzle, cuburi, mingi, jetoane), dulciuri și decorațiuni de Crăciun.

„Mulţumim preoţilor şi voluntarilor de la Parohia Zlătari din Bucureşti pentru generozitatea pe care o arată an de an prin organizarea acestei acţiuni. Este al nouălea an de derulare a proiectului şi a parteneriatului dintre şcoala noastră şi această parohie din Capitală, aflată sub ocrotirea Sfântului Sfinţit Mucenic Ciprian, prilej de bucurie atât pentru copiii noştri, cât şi pentru organizatori. Copiii s‑au bucurat de cadouri, iar organizatorii de micile atenţii, în special de felicitările de Crăciun confecţionate de mâinile harnice ale copiilor noştri. Acest eveniment marchează cu mult entuziasm începutul serbărilor organizate de noi cu prilejul zilei şcolii. Sfântul Nicolae este patronul şi ocrotitorul copiilor, iar şcoala aceasta poartă cu multă recunoştinţă numele acestui mare sfânt al Bisericii noastre”, ne‑a declarat Mariana Merean, director Școala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae” din Capitală.

Şcoala Profesională Specială „Sfântul Nicolae” a fost înfiinţată în 1969, fiind cea mai mare şcoală specială din Bucureşti şi a doua ca mărime din ţară. Iniţial a fost concepută ca o unitate complexă, alcătuită din şcoală specială, cămin, cantină şi anexe - spălătorie, punct termic, magazii. Până în 1998, unitatea a funcţionat ca un complex proiectat pentru educarea, protecţia şi ocrotirea minorilor cu deficienţă mintală. Momentan, clădirea este doar unitate şcolară, ce asigură terapia, stimularea, învăţarea şi educarea copiilor cu cerinţe educative speciale, informează scoalaprofesionalasfnicolae.ro.

