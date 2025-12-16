Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie „De Crăciun ne bucurăm cu toții”, în județul Tulcea

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 16 Decembrie 2025

Episcopia Tulcii a desfășurat luni, 15 decembrie, programul social‑filantropic „De Crăciun ne bucurăm cu toții”, ajuns în acest an la cea de‑a 17‑a ediție, o inițiativă devenită deja tradiție în viața pastoral‑socială a eparhiei.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a efectuat o vizită pastorală și socială la Parohia Luminița și filia Meșteru, păstorite de părintele paroh Marian Burtea, din cadrul Protopopiatului Babadag, județul Tulcea, oferind sprijin concret persoanelor aflate în situații vulnerabile. În cadrul acțiunii, 50 de beneficiari, copii și persoane vârstnice, au primit pungi cu daruri și tichete sociale, în valoare totală de 11.300 de lei, sprijin menit să aducă alinare și bucurie în apropierea praznicului Nașterii Domnului.

Ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și binecuvântare, subliniind importanța solidarității creștine, a grijii față de aproapele și a responsabilității comunitare față de cei mai fragili membri ai societății. Momentul a fost întregit de colinde tradiționale interpretate de copii, într‑o atmosferă de comuniune și bucurie duhovnicească, după care au fost oferite darurile pregătite.

Această acțiune se înscrie într‑un demers social mai amplu al Episcopiei Tulcii, care sprijină constant comunitățile locale. Astfel, Parohia Luminița s‑a aflat în atenția Eparhiei Tulcii și la începutul anului școlar 2025-2026, când copiii din cele două sate au primit ghiozdane complet echipate, ca sprijin pentru desfășurarea în bune condiții a actului educațional.

 

