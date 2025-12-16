„De Crăciun ne bucurăm cu toții”, în județul Tulcea

Episcopia Tulcii a desfășurat luni, 15 decembrie, programul social‑filantropic „De Crăciun ne bucurăm cu toții”, ajuns în acest an la cea de‑a 17‑a ediție, o inițiativă devenită deja tradiție în viața pastoral‑socială a eparhiei.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a efectuat o vizită pastorală și socială la Parohia Luminița și filia Meșteru, păstorite de părintele paroh Marian Burtea, din cadrul Protopopiatului Babadag, județul Tulcea, oferind sprijin concret persoanelor aflate în situații vulnerabile. În cadrul acțiunii, 50 de beneficiari, copii și persoane vârstnice, au primit pungi cu daruri și tichete sociale, în valoare totală de 11.300 de lei, sprijin menit să aducă alinare și bucurie în apropierea praznicului Nașterii Domnului.

Ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și binecuvântare, subliniind importanța solidarității creștine, a grijii față de aproapele și a responsabilității comunitare față de cei mai fragili membri ai societății. Momentul a fost întregit de colinde tradiționale interpretate de copii, într‑o atmosferă de comuniune și bucurie duhovnicească, după care au fost oferite darurile pregătite.

Această acțiune se înscrie într‑un demers social mai amplu al Episcopiei Tulcii, care sprijină constant comunitățile locale. Astfel, Parohia Luminița s‑a aflat în atenția Eparhiei Tulcii și la începutul anului școlar 2025-2026, când copiii din cele două sate au primit ghiozdane complet echipate, ca sprijin pentru desfășurarea în bune condiții a actului educațional.