Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia

Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Centrul Județean de Transfuzie Ialomița, a organizat marți, 9 decembrie, o acțiune de donare de sânge la sediul Centrului socio‑cultural „Damaschin Episcopul” din Slobozia, județul Ialomița, prin implicarea preoților și credincioșilor din parohiile Cercului pastoral nr. 1: Dimieni, Perieți, Stejaru, Orboiești, Amara II, Mărculești, Scânteia, Reviga, Cosâmbești, Sudiți, precum și a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

„Toți cei prezenți au donat sânge, ca gest altruist și independent de interese materiale, încurajând cât mai multe persoane să doneze. Acțiunea desfășurată se încadrează în campania «Donează sânge! Salvează o viață!», prin care se promovează viața, responsabilitatea pentru semenii aflați în suferință, fiind o dovadă de solidaritate și bunăvoință, prin gestul voluntar de a salva vieți, în contextul crizei acute prin care trec spitalele din România. De fiecare dată când dăm o unitate de sânge, ajutăm la salvarea a trei vieți, oamenii primind astfel o șansă la viață”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia.