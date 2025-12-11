Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia

Filantropie
Data: 11 Decembrie 2025

Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Centrul Județean de Transfuzie Ialomița, a organizat marți, 9 decembrie, o acțiune de donare de sânge la sediul Centrului socio‑cultural „Damaschin Episcopul” din Slobozia, județul Ialomița, prin implicarea preoților și credincioșilor din parohiile Cercului pastoral nr. 1: Dimieni, Perieți, Stejaru, Orboiești, Amara II, Mărculești, Scânteia, Reviga, Cosâmbești, Sudiți, precum și a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

„Toți cei prezenți au donat sânge, ca gest altruist și independent de interese materiale, încurajând cât mai multe persoane să doneze. Acțiunea desfășurată se încadrează în campania «Donează sânge! Salvează o viață!», prin care se promovează viața, responsabilitatea pentru semenii aflați în suferință, fiind o dovadă de solidaritate și bunăvoință, prin gestul voluntar de a salva vieți, în contextul crizei acute prin care trec spitalele din România. De fiecare dată când dăm o unitate de sânge, ajutăm la salvarea a trei vieți, oamenii primind astfel o șansă la viață”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia.

 

 

 

 

 

 

