Peste 100 de persoane au donat sânge la Râmnicu Sărat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 10 Decembrie 2025

Protoieria Râmnicu Sărat din județul Buzău a organizat marți, 9 decembrie, cea de‑a treia acțiune de donare de sânge din acest an. Evenimentul s‑a desfășurat la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat și a reunit 124 de voluntari, clerici și mireni, care au oferit aproximativ 55 de litri de sânge.

„Le mulțumim tuturor celor care transformă gesturile firești de solidaritate în fapte autentice de milostenie. Ne exprimăm recunoștința față de Adriana Crăciun, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău, și față de întreaga echipă care a însoțit‑o, pentru profesionalism și dăruire, precum și față de Sorin Cîrjan, primarul municipiului Râmnicu Sărat, pentru sprijinul constant acordat inițiativelor noastre comunitare. Toate aceste demersuri se realizează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei”, a transmis pr. protoiereu Cristian Asănache.

Activitatea de la Râmnicu Sărat se înscrie în Campania națională „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române.

Citeşte mai multe despre:   donare de sange  -   filantropie  -   Campania Donează sânge, salvează o viaţă!
