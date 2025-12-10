Generozitatea Sfântului Nicolae arătată celor mici prin voluntarii bucureșteni

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost, în ultimele zile, ajutoarele Sfântului Nicolae, aducând bucurie și lumină în sufletele a 250 de copii din patru comunități prahovene. În ajunul sărbătorii ierarhului, voluntarii au vizitat parohiile Palanca și Puchenii Moșneni, oferind daruri și zâmbete celor mici. În ziua praznicului, activitățile voluntarilor au continuat în parohiile Lacul Turcului și Bâra, unde oaspeții au fost întâmpinați de cei mici cu poezii și colinde.

Despre cea mai recentă acțiune de binefacere ne‑a vorbit Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale: „Ne bucură enorm să vedem copiii interpretând frumoase colinde românești și păstrând vie tradiția noastră. Gesturile de dăruire, inspirate de exemplul Sfântului Nicolae, ne oferă prilejul de a le insufla copiilor legătura cu obiceiurile și valorile noastre. Mergem mereu cu bucurie în mediul rural pentru a desfășura astfel de activități și pentru a aduce zâmbete în inimile celor mici”.

Părintele Andrei Silivestru de la Parohia Palanca a vorbit despre bucuria făcută copiilor prin acest gest filantropic: „Am avut bucuria de a vedea copiii zâmbind. Aceasta ne învață și Sfântul Nicolae: dăruiește din inimă, fără să aștepți nimic în schimb. Această frumoasă activitate arată că acolo unde dăruiești, vei vedea zâmbete, vei vedea bucurie și, nu în ultimul rând, speranța pe care ne‑o dăruiește sărbătoarea în sine”.

Părintele Dragoș Ștefan Ioniță de la Parohia Lacu Turcului a adăugat: „Astăzi, foarte mulți copii au venit în mijlocul bisericii pentru a‑l sărbători și cinsti pe Sfântul Ierarh Nicolae. Copiii s‑au bucurat foarte mult de cadourile primite cu ajutorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, iar în biserica noastră a existat o atmosferă de bucurie și de veselie”.

Totodată, părintele Dumitru Toma de la Parohia Bâra și‑a exprimat recunoștința pentru momentele frumoase trăite împreună de beneficiari și de binefăcători: „Cu bucurie, ca în fiecare an, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale ne‑au vizitat, păstrând o frumoasă tradiție în comunitatea noastră. Anul acesta, un număr mare de copii s‑a bucurat de darurile primite de la Sfântul Nicolae, au recitat poezii și am cântat împreună colinde. Aceste momente speciale ne‑au adus tuturor multă bucurie și ne‑au amintit cât de important este să dăruim din inimă”.

Activitățile filantropice ale voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale vor continua în perioada Postului Nașterii Domnului, urmând ca aceștia să ofere daruri în mai multe comunități rurale.