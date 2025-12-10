Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea

Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare socială derulat de Administrația Națională a Penitenciarelor. Deținuții au fost însoțiți de preotul capelan al penitenciarului, părintele Marius Ilie, a transmis TRINITAS TV.

Pe parcursul vizitei, aceștia s‑au închinat în biserica mănăstirii și au intonat colinde, pregătindu‑se sufletește pentru apropierea sărbătorilor de iarnă. Totodată, grupul a colindat și la căminul de bătrâni al așezământului monahal, unde au oferit vârstnicilor daruri realizate în atelierul practic al instituției de detenție.

„Ne‑am bucurat astăzi să ieșim din penitenciar împreună cu un grup de persoane private de libertate și să ajungem în acest loc minunat, binecuvântat de Dumnezeu, la Mănăstirea Pasărea. Aici am adus slavă lui Dumnezeu și, totodată, am vestit Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin colindele pregătite de cei pe care îi custodiem. Am considerat că este de mare folos să ducem bucuria Nașterii Domnului și persoanelor aflate în căminul de bătrâni al mănăstirii, oferindu‑le și mici daruri realizate cu drag în atelierul penitenciarului, pentru a le aduce un strop de lumină și speranță. Grupul, format din 17 persoane, a trăit la rândul său un moment de bucurie, deoarece majoritatea fac parte din corul bisericii penitenciarului, iar ceilalți participă cu multă dăruire la slujbele pe care le săvârșim în biserica unității”, a declarat părintele Marius Ilie la TRINITAS TV.