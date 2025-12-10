Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea

Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Decembrie 2025

Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare socială derulat de Administrația Națională a Penitenciarelor. Deținuții au fost însoțiți de preotul capelan al penitenciarului, părintele Marius Ilie, a transmis TRINITAS TV.

Pe parcursul vizitei, aceștia s‑au închinat în biserica mănăstirii și au intonat colinde, pregătindu‑se sufletește pentru apropierea sărbătorilor de iarnă. Totodată, grupul a colindat și la căminul de bătrâni al așezământului monahal, unde au oferit vârstnicilor daruri realizate în atelierul practic al instituției de detenție.

„Ne‑am bucurat astăzi să ieșim din penitenciar împreună cu un grup de persoane private de libertate și să ajungem în acest loc minunat, binecuvântat de Dumnezeu, la Mănăstirea Pasărea. Aici am adus slavă lui Dumnezeu și, totodată, am vestit Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin colindele pregătite de cei pe care îi custodiem. Am considerat că este de mare folos să ducem bucuria Nașterii Domnului și persoanelor aflate în căminul de bătrâni al mănăstirii, oferindu‑le și mici daruri realizate cu drag în atelierul penitenciarului, pentru a le aduce un strop de lumină și speranță. Grupul, format din 17 persoane, a trăit la rândul său un moment de bucurie, deoarece majoritatea fac parte din corul bisericii penitenciarului, iar ceilalți participă cu multă dăruire la slujbele pe care le săvârșim în biserica unității”, a declarat părintele Marius Ilie la TRINITAS TV.

 

Citeşte mai multe despre:   Penitenciarul Jilava  -   Mănăstirea Pasărea  -   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Peste 600 de copii au primit daruri la Mănăstirea Pantocrator Filantropie
    Peste 600 de copii au primit daruri la Mănăstirea Pantocrator

    Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a adus bucurie și lumină în sufletele a peste 600 de copii care au participat sâmbătă, 6 decembrie, la un amplu eveniment filantropic organizat la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Așezământul monahal și-a deschis larg porțile pentru cei mici, oferindu-le daruri și ocrotire în spiritul milosteniei sfântului prăznuit.

    08 Dec, 2025
  • Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti Filantropie
    Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti

    Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti. Pentru al nouălea an consecutiv, prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori de la această parohie, precum şi prin dărnicia mai multor persoane din Comitetul şi Consiliul parohial și a celor care participă cu regularitate la slujbele de la Biserica Sfântului Ciprian de pe Calea Victoriei, peste 200 de copii cu nevoi speciale de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul ­Nicolae” au primit daruri ce au constat în: rechizite (acuarele, creioane cerate, creioane colorate, coli colorate, cartoane colorate, lipici, hârtie creponată, plastilină etc.), jocuri educative (puzzle, cuburi, mingi, jetoane), dulciuri și decora­țiuni de Crăciun. 

    04 Dec, 2025
TOP 6 Filantropie