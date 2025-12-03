Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patriarhia Română în sprijinul celor afectați de lipsa apei potabile din Prahova

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 03 Decembrie 2025

Patriarhia Română vine în sprijinul persoanelor din județul Prahova rămase fără apă potabilă din cauza creșterii nivelului de turbiditate a apei în lacul de acumulare Paltinu. La Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Câmpina au fost aduși marți, 2 decembrie, 17.250 de litri de apă plată îmbuteliată pentru sprijinirea locuitorilor din Câmpina, Băicoi și Breaza afectați de sistarea alimentării cu apă.

Acțiunea social‑filantropică a fost organizată la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin intermediul Federației Filantropia a Patriarhiei Române, cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Societății Chivotul Mare SRL, conform părintelui Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic al Patriarhiei Române.

„Ne aflăm în momente foarte grele pentru credincioșii noștri, iar Biserica este alături de poporul aflat în nevoie. Suferința, în acest moment, este lipsa apei. Sunt bucuros pentru înalta binecuvântare pe care am primit‑o de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care nu doar ne poartă în rugăciuni, ci arată o grijă părintească față de problemele de zi cu zi. Astfel, marți dimineața, la primele ore, au sosit mașinile cu apă, iar voluntarii parohiei noastre lucrează pentru a împărți sute de bidoane către toate parohiile din municipiul Câmpina și din împrejurimi. În Câmpina, unde marea majoritate a oamenilor locuiesc în blocuri, problema este și mai gravă decât în împrejurimi, unde mai există oameni care au fântâni. Nu credeam că lipsa apei în municipiul Câmpina poate crea o asemenea stare de tulburare. De aceea, nădăjduiesc că, prin mila lui Dumnezeu și prin munca, jertfa și răbdarea oamenilor, vom trece prin această încercare”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele Grigore Melnic, protopop al Protoieriei Câmpina.

Sprijinul Patriarhiei Române a fost apreciat atât de persoanele afectate, cât și de primarul municipiului Câmpina, Irina‑Mihaela Nistor, care a mărturisit: „Este o situație de criză, fără precedent, dar în aceste momente mai mult decât oricând toată lumea trebuie să dea dovadă de solidaritate și de răbdare pentru că numai așa putem depăși aceste clipe. Primăria municipiului Câmpina a pus la dispoziției tot ce a fost necesar populației astfel încât să putem trece peste aceste momente cât mai ușor cu putință. În ceea ce privește solidaritatea, toată lumea, adică populația, voluntarii, agenții economici din municipiu și Biserica, s‑a implicat pentru a încerca să depășim momentele dificile în care ne aflăm”.

În sprijinul oamenilor aflați în dificultate au venit și cadrele Detașamentului de Pompieri din Câmpina.

 

